A- A+

luto Orquestra do Maestro Lessa se despede do artista com música no velório Lessa faleceu nesta terça-feira (22) vítima de um infarto, aos 89 anos

O velório do Maestro Lessa ocorreu na manhã desta quarta-feira (23), às 11h30, na Morada Essencial. Em um dia chuvoso, o céu se abriu para o enterro, que aconteceu próximo a casa funerária, no Cemitério Senhor Bom Jesus da Redenção, mais conhecido como Cemitério de Santo Amaro.

Lessa sofreu um infarto na terça-feira (22), aos 89 anos. Com mais de sete décadas dedicadas à música, o regente era famoso nas ladeiras de Olinda por guiar multidões com seu frevo.

“Meu pai não se preocupava em ganhar dinheiro ou na fama. Ele amava a música e vivia por ela. Ele dizia que conseguia viver sem qualquer coisa, água, comida, casa. Menos a música, sem a música ele morria.”, contou Ivone Barros em entrevista para a Folha de Pernambuco.

Legado

Com a sua própria orquestra, ele levou o frevo para além das ladeiras e viajou com sua música para Bélgica, França, Holanda e Portugal, além de outros locais do Brasil. O maestro também integrou trilhas sonoras de filmes do diretor recifense Kléber Mendonça Filho como “Retratos Fantasmas” e o longa que ainda será lançado “O Agente Secreto”.

Marcha fúnebre

Marcaram presença na cerimônia de despedida membros das agremiações que ele participou, membros da família e fãs. Seu corpo foi acompanhado até o cemitério por um cortejo da Orquestra do Maestro Lessa, que tocaram sua músicas clássicas, como o tema do bloco Clube das Vassourinhas e Pitombeiras, mas também outras músicas em homenagem ao artista, como o hino de Pernambuco e o Hino do Santa Cruz, seu time de futebol.

Entre as mensagens compartilhadas na sua despedida estava uma frase do próprio regente: “Músico é tipo jogador de futebol. Tem que querer fazer bem feito. Tem que ter amor pela arte. E música é meu futebol”.

Veja também