CONCERTO Orquestra e Banda Sinfônica apresentam concertos gratuitos nesta terça (26) e quarta (27) no Recife Conjuntos fazem concertos no Teatro de Santa Isabel, Teatro do Parque e na Igreja Madre de Deus

Em meio a melodias, arranjos e acordes, a música instrumental será protagonista em duas noites de apresentações no Recife, "ocupando" os teatros de Santa Isabel e do Parque, além da Igreja Madre de Deus, espaço que vão receber a Orquestra e a Banda Sinfônica da cidade nesta terça (26) e quarta (27).

Com acesso gratuito e com a boa nova de, pela primeira vez, ter intérprete de libras e audiodescrição - celebrando o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência - os concertos mesclam repertórios que passam pela "Sinfonia nº 4" (Felix Mendelssohn) e pela peça "Pequenos Contos de Cordéis" (do compositor pernambucano Diogo Bazante), sob o comando do maestro José Renato Accioly (Orquestra Sinfônica do Recife).









Já a Banda Sinfônica, comandada pelo maestro Nenéu Liberalquino, traz um programa com "O Barbeiro de Sevilla" (Gioachino Rossini), além de "Folhas Secas" (Nelson Cavaquinho e G. de Brito) e "O Bêbado e a Equilibrista" (João Bosco e Aldir Blanc).

Orquestra Sinfônica

Oferecidas pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, as apresentações têm início às 20h, com abertura logo mais no Teatro de Santa isabel - que abre a "Semana dos Concertos" à frente da Orquestra Sinfônica.



Os ingressos devem ser retirados no site/APP Conecta Recife e uma hora antes do concerto, haverá distribuição do bilhete no Santa Isabel.

A mesma apresentação ocorre nesta quarta-feira (27), dessa vez na Igreja Madre de Deus, também às 20h, com acesso livre e acomodação por ordem de chegada, a partir das 19h.

Banda Sinfônica

Também amanhã, às 20h, no Teatro do Parque, sob a regência do maestro Nenéu Liberalquino, é a vez da Banda Sinfônica apresentar seu concerto - com audiodescrição e intérprete de libras.

Os ingressos começam a ser distribuídos a partir das 19h, na bilheteria do teatro

Serviço

Concertos da Orquestra Sinfônica e da Banda Sinfônica do Recife



Programação/Horários



Orquestra Sinfônica do Recife

Terça-feira (26), às 20h no Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio

Quarta-feira (26), às 20h, na Igreja Madre de Deus - Rua da Madre de Deus, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito - com retirada nos ingressos no site/APP Conecta Recife e na bilheteria do Santa Isabel (uma hora antes do conccerto); na Madre de Deus, entrada livre até a capacidade da igreja

Banda Sinfônica do Recife

Quarta-feira (27), às 20h no Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista



Acesso gratuito - com ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, uma hora antes da apresentação

