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Música Orquestra e Banda sinfônicas apresentam últimos concertos de 2026, nesta terça (17) e quarta (18) Espetáculos gratuitos, oferecidos pela Prefeitura do Recife, serão nos teatros de Santa Isabel e Parque, respectivamente

Os últimos concertos de 2026 da Orquestra e da Banda - dois conjuntos sinfônicos mantidos pela Prefeitura do Recife - serão apresentados ao público nestas terça (17) e quarta (18), às 20h, nos teatros de Santa Isabel e Parque, respectivamente, com acesso gratuito.

A Banda Sinfônmica do Recife (BSR) dedicará o programa deste concerto de fim de ano às trilhas de todos os tempos do cinema internacional. Já a Orquestra Sinfôncia do Recife (OSR) apresenta um repertório protagonizado por uma fábula infantil. Os ingressos serão distribuídos nas bilheterias dos teatros, a partir das 19h.

Despedida de 2026

Os concertos marcam o encerramento da temporada 2026 dos dois conjuntos sinfônicos. Ao longo do mês de dezembro, serão realizadas as provas práticas referentes ao concurso público destinado à recomposição de quadros e formação das reservas técnicas dos dois grupos.



Serão selecionados, ao todo, 45 músicos especializados em diversos naipes e instrumentos, como trompete, violino, violoncelo, tuba, flauta, fagote, contrabaixo, oboé, entre outros.

Orquestra Sinfônica

Com regência do maestro José Renato Accioly, o concerto terá como peça principal a fábula musical infantil “Pedro e o Lobo”, escrita em 1936 pelo compositor russo Sergei Prokofieff, que passeia pelas sonoridades dos diversos instrumentos que compõem uma orquestra. A fábula contará com narração de Rafaela Fonseca.

Na apresentação, serão executadas ainda a “Suíte Folclórica Inglesa”, de Ralph Vaugham Williams, e as “Danças Norueguesas”, de Edward Grieg.

Banda Sinfônica

Um dos mais concorridos do ano, o concerto cinematográfico da Banda contará com sete peças. Regida pelo maestro Fabiano André, a apresentação começa com medleys dedicados ao filme “O Mágico de Oz” e à animação “Hércules”. Do filme clássico, que narra a jornada de Dorothy até as coloridas Terras de Oz, o arranjo, assinado por James Barnes.



A BSR interpretará as músicas “Over the Raibow”, “Ding-Dong the Wich is Dead”, “We're of the See The Wizard”, “The Merry Old Land of Oz” e “If I Only Had a Brain”. Arranjada por Jonh Moss, a segunda peça reúne quatro músicas da trilha de “Hércules”: “The Gospel Truth I”, “One Last Hope”, “Go the Distance” e “Zero to Hero”.

O programa celebrará ainda as trilhas dos filmes “Moana”, “La La Land”, “O Estranho Mundo de Jack” e “Kung Fu Panda”. Da animação Moana, serão tocadas: “Where we are”, “How far I'll go”, “You're Welcome” e “We Know the Way”.



Da extensa trilha do musical La La Land, o medley assinado por Michael Brown contemplará: “Another Day of Sun”, “Mia & Sebastian's Theme”, “City of Stars” e “Audition (The Fools Who Dream)”. E da animação clássica de Tim Burton, a Banda tocará trechos de: “Overture”, “What's This?”, “Christmas Eve Montage”, “Sall's Song” e “This Is Halloween”. O concerto encerrará celebrando as trilhas de “Kung Fu Panda” e “Independence Day”.

SERVIÇO

Concerto gratuito da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Terça (17), às 20h.

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Entrada franca:Ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h

Concerto gratuito da Banda Sinfônica do Recife

Quando: Quarta (18), às 20h.

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Entrada franca: Ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h

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