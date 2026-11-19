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FREVO Orquestra e Coral Levino Ferreira realiza segundo Acerto de Marcha neste fim de semana Sob a batuta do maestro Lúcio Sócrates, o grupo receberá convidados e homenageará blocos líricos neste domingo (22), em Olinda

Aquecendo os clarins para o Carnaval vindouro, a Orquestra e Coral Levino Ferreira realiza o seu segundo Acerto de Marcha neste domingo (22), a partir das 17h, no Villa Bonfim, na Ladeira da Misericórdia, em pleno coração de Olinda, cidade que respira carnaval.

Sob a batuta do maestro Lúcio Sócrates – neto do lendário Levino Ferreira – a orquestra e coral contará com convidados especiais: Gustavo Travassos, Ed Carlos, Cassius Cavalcanti, Maria Flor, Tiago Asfora, Karina Ventura, Pandora Calheiros e Paulo da Hora, que prestará uma homenagem ao pai, Claudionor Germano, falecido no último domingo (15).

O Acerto de Marcha da Levino Ferreira também homenageará dois blocos líricos tradicionais no estado: o Cordas e Retalhos e Com Você no Coração.



Os ingressos estão à venda no Sympla, com opções de pista e mesa (p/ 4 pessoas).



SERVIÇO

Segundo Acerto de Marcha da Orquestra e Coral Levino Ferreira

Quando: Domingo (22), a partir das 17h

Onde: Villa Bonfim - Ladeira da Misericórdia, 143, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no Sympla

Instagram: @orquestralevinoferreira

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