Orquestra e Coral Levino Ferreira realiza segundo Acerto de Marcha neste fim de semana
Sob a batuta do maestro Lúcio Sócrates, o grupo receberá convidados e homenageará blocos líricos neste domingo (22), em Olinda
Aquecendo os clarins para o Carnaval vindouro, a Orquestra e Coral Levino Ferreira realiza o seu segundo Acerto de Marcha neste domingo (22), a partir das 17h, no Villa Bonfim, na Ladeira da Misericórdia, em pleno coração de Olinda, cidade que respira carnaval.
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Sob a batuta do maestro Lúcio Sócrates – neto do lendário Levino Ferreira – a orquestra e coral contará com convidados especiais: Gustavo Travassos, Ed Carlos, Cassius Cavalcanti, Maria Flor, Tiago Asfora, Karina Ventura, Pandora Calheiros e Paulo da Hora, que prestará uma homenagem ao pai, Claudionor Germano, falecido no último domingo (15).
O Acerto de Marcha da Levino Ferreira também homenageará dois blocos líricos tradicionais no estado: o Cordas e Retalhos e Com Você no Coração.
Os ingressos estão à venda no Sympla, com opções de pista e mesa (p/ 4 pessoas).
SERVIÇO
Segundo Acerto de Marcha da Orquestra e Coral Levino Ferreira
Quando: Domingo (22), a partir das 17h
Onde: Villa Bonfim - Ladeira da Misericórdia, 143, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no Sympla
Instagram: @orquestralevinoferreira