Orquestra e coro do NEOJIBA da Bahia chega ao Recife; confira detalhes

O Teatro Santa Isabel será palco da orquestra baiana Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (mais conhecido como NEOJIBA). O show faz parte da 'Turnê Liberdade" Norte e Nordeste, que celebra os 200 anos de Independência do Brasil na Bahia e acontece na terça-feira (8).

Depois de rodar internacionalmente com a realização de concertos em seis países europeus em 2022 e um documentário na Netflix que acompanha a trajetória dos músicos lançado em 2021, os jovens musicistas do programa do Governo da Bahia estão viajando neste ano pelo Brasil.

Os grupos, que somam 150 jovens instrumentistas e cantores, irão apresentar obras de compositores brasileiros contemporâneos, como "É doce morrer no mar", para coro à capela, de Dorival Caymmi e arranjo de Ernst Widmer, "Stamos em pleno Mar", do carioca André Mehmari, com letra do poeta Castro Alves, "Traços Brasilis", do baiano Wellington Gomes, e "Canticum Naturale", do catarinense Edino Krieger, um dos maiores nomes do Brasil na área de composição musical.

Serviço:

"Turnê da Liberdade" da NEOJIBA

Quando: Terça-feira (08), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel- Praça da República - Santo Antônio, Recife

A entrada é gratuitae os ingressos podem ser reservados pelo Sympla

