CONCERTO

Tim Maia será celebrado em concerto gratuito da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira

Apresentação acontece na próxima terça (11) no Teatro RioMar

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira celebra Tim Maia em concerto no RecifeOrquestra Filarmônica Moderna Brasileira celebra Tim Maia em concerto no Recife - Foto: Eduardo Hargreaves

Em voz, balé, teatro e uma sinfonia de instrumentos. É assim que o cantor e compositor Tim Maia será celebrado no próximo dia 11 de novembro, pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, no Teatro RioMar. O acesso é gratuito.

A apresentação traz pela primeira vez ao Recife o conjunto orquestral, conhecido por levar ao palco o requinte da música instrumental em meio a clássicos da música popular, dentro do projeto "Ídolos Orquestrados".

Na capital pernambucana, será a estreia da orquestra no Nordeste. Sob regência do maestro Tiago Padim, o espetáculo reúne mais de 40 artistas para interpretações de "Você", "Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)", "Do Lema ao Pontal" e "Gostava Tanto de Você", entre outros clássicos atemporais de Sebastião Rodrigues Maia - que deixou orfã a música brasileira em 1988, quando faleceu em decorrência de problemas cardíacos.

 

A Orquestra
Idealizada pelo regente Tiago Padim, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira existe desde 2022. A partir de então, o cenário musical com ritmos regionais, clássicos da MPB e do pop-rock, entre outros, passou a ganhar uma nova roupagem.

Formada por 45 integrantes, o conjunto já apresentou em palcos País afora, concertos diversos, inclusive com participações de solistas, a exemplo do tenor Thiago Arancam.

O cantor e compositor Pedro Mariano também fez participação com a orquestra, que em 2024 lançou o projeto "Idolos Orquestrados" com versões de clássicos dos Beatles.

"Temos a diversidade em nosso DNA", destaca Padim, que complementa:

"Somos uma orquestra que une os instrumentos tradicionais sinfônicos a instrumentos de banda e elementos eletrônicos. Juntamos, no mesmo mundo, a música erudita e a música popular, para levar ao público uma experiência multimídia e multissensorial". 

O espetáculo
O concerto que será apresentando no Recife já circulou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas (sp), Belo Horizonte, Vitória e Brasília.

Sob fomento da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura, no palco, Tim Maia será relembrado em repertório de 21 canções "(...) que tocam fundo no coração das pessoas e que também nos emocionam como músicos", ressalta Tiago Padim.

Em formato sinfônico, com violinos, viola, violoncelos, flauta, fagote, oboé e trompete, entre outros, serão levadas ao público sonoridades diversas dedicadas ao saudoso artista carioca.
 

Orquestra Filarmônica Moderna BrasileiraCrédito: Eduardo Hargreaves

No palco, além do concerto, atores também vão render homenagem a Tim Maia em um número teatral, apresentado junto a um balé.

"Vai ser uma história de amor contada ao som do artista, a partir do encontro de um casal que se conhece e se envolve na década de 1990", conta o maestro, que desde os quatro anos de idade, ao piano, deu start à sua vocação para a música e, posteriormente, a conhecimentos na área da regência.

SERVIÇO
Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira - "Ídolos Orquestrados"
Quando: Terça-feira (11), às 20h
Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, s/n, Pina
Acesso gratuito no site Uhuu
Informações: @orquestrafilarmonicamoderna.br // www.teatroriomarrecife.com.br 

 

 

