Tim Maia será celebrado em concerto gratuito da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira

Em voz, balé, teatro e uma sinfonia de instrumentos. É assim que o cantor e compositor Tim Maia será celebrado no próximo dia 11 de novembro, pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, no Teatro RioMar. O acesso é gratuito.



A apresentação traz pela primeira vez ao Recife o conjunto orquestral, conhecido por levar ao palco o requinte da música instrumental em meio a clássicos da música popular, dentro do projeto "Ídolos Orquestrados".



Na capital pernambucana, será a estreia da orquestra no Nordeste. Sob regência do maestro Tiago Padim, o espetáculo reúne mais de 40 artistas para interpretações de "Você", "Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)", "Do Lema ao Pontal" e "Gostava Tanto de Você", entre outros clássicos atemporais de Sebastião Rodrigues Maia - que deixou orfã a música brasileira em 1988, quando faleceu em decorrência de problemas cardíacos.





A Orquestra

Idealizada pelo regente Tiago Padim, a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira existe desde 2022. A partir de então, o cenário musical com ritmos regionais, clássicos da MPB e do pop-rock, entre outros, passou a ganhar uma nova roupagem.



Formada por 45 integrantes, o conjunto já apresentou em palcos País afora, concertos diversos, inclusive com participações de solistas, a exemplo do tenor Thiago Arancam.



O cantor e compositor Pedro Mariano também fez participação com a orquestra, que em 2024 lançou o projeto "Idolos Orquestrados" com versões de clássicos dos Beatles.

"Temos a diversidade em nosso DNA", destaca Padim, que complementa:



"Somos uma orquestra que une os instrumentos tradicionais sinfônicos a instrumentos de banda e elementos eletrônicos. Juntamos, no mesmo mundo, a música erudita e a música popular, para levar ao público uma experiência multimídia e multissensorial".

O espetáculo

O concerto que será apresentando no Recife já circulou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas (sp), Belo Horizonte, Vitória e Brasília.

Sob fomento da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura, no palco, Tim Maia será relembrado em repertório de 21 canções "(...) que tocam fundo no coração das pessoas e que também nos emocionam como músicos", ressalta Tiago Padim.



Em formato sinfônico, com violinos, viola, violoncelos, flauta, fagote, oboé e trompete, entre outros, serão levadas ao público sonoridades diversas dedicadas ao saudoso artista carioca.



Crédito: Eduardo Hargreaves

No palco, além do concerto, atores também vão render homenagem a Tim Maia em um número teatral, apresentado junto a um balé.



"Vai ser uma história de amor contada ao som do artista, a partir do encontro de um casal que se conhece e se envolve na década de 1990", conta o maestro, que desde os quatro anos de idade, ao piano, deu start à sua vocação para a música e, posteriormente, a conhecimentos na área da regência.

SERVIÇO

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira - "Ídolos Orquestrados"

Quando: Terça-feira (11), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, s/n, Pina

Acesso gratuito no site Uhuu

Informações: @orquestrafilarmonicamoderna.br // www.teatroriomarrecife.com.br

