Orquestra Imperial chega ao Recife, neste sábado (2), para cantar sucessos de Rita Lee

Após passagens pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, a Orquestra Imperial chega ao Recife, neste sábado (2), para apresentar o show “Orquestra Imperial Toca Rita Lee”, com repertório totalmente dedicado à obra da “Rainha do Rock brasileiro”, falecida em maio deste ano.



A apresentação da big band carioca será no Armazém 14, Bairro do Recife, com participações pernambucaníssimas: Otto, Tiné e Flaira Ferro sobem ao palco para também cantar com a Orquestra.

Entre os (inúmeros) sucessos de Rita, os fãs (dela e da Orquestra Imperial) podem esperar, com certeza, canções como “Lança Perfume”, “Doce Vampiro”, “Jardins da Babilônia”, “Agora só Falta Você”, “Chega Mais” e tantas outras, todas embaladas pelo clima vibrante, bailante e suingado da Orquestra, que conta com os vocais de Moreno Veloso, Nina Becker, Emanuelle Araújo, Rubinho Jacobina e Matheus VK.



Sobre o show

“Orquestra Imperial Toca Rita Lee” foi um show pensado quando a tropicalista ainda estava entre nós. A ideia foi do jornalista, escritor e produtor Nelson Motta, que sugeriu aos 'imperiais' que esse show fosse feito no festival Doce Maravilha. “Aconteceu que nós perdemos a Rita, foi um impacto, um baque para todo o Brasil, para a gente também, muito”, conta Emanuelle Araújo, que, junto a Nina Becker, forma os vocais femininos da Orquestra Imperial.

“Rita, para mim, sempre foi um ícone, uma referência artística musical e feminina. Sempre foi uma régua de uma mulher que tem uma personalidade, um talento para se posicionar, para escrever, para revolucionar no meio dos homens, né? Ainda mais ela, artista que crescia nessa onda do rock ‘n’ roll, que é uma onda muito masculina… e ela sempre ali, forte e potente”, considera a cantora.



“Quando aconteceu de a Rita partir, nós continuamos com essa ideia, de uma forma muito mais – se é que pode ser – respeitosa”, lembra Emanuelle. “Mergulhar no universo da Rita Lee foi rever aqueles arranjos que a gente ama, muitos deles, como os do disco ‘Lança Perfume’ (1980), todos regidos pelo Lincoln Olivetti, que é um mestre pra gente, com todas essas melodias ligadas aos sopros e ao naipe, que é uma grande força nossa, nosso naipe poderoso”, continua.



A ideia do projeto seguiu e estreou em agosto, justamente no festival Doce Maravilha. “Foi um marco na história da Orquestra. Foi um dia de muita chuva e nós ensaiamos muito para esse trabalho, e apresentamos embaixo de chuva, para uma plateia lotada”, lembra Emanuelle.

Reencontro com Recife

São 21 anos de Orquestra Imperial, e dez anos que o grupo não se apresenta no Recife. “Nós tivemos shows emblemáticos no Recife e tem alguns muitos anos que a gente não toca na Cidade. Então, vai ser um reencontro de amor, eu percebo que o público tem um carinho muito grande pela Orquestra. Então, eu acho que vai ser um momento muito de reencontro mesmo, de festa”, complementa a cantora.



No show na Capital pernambucana levarão falta Moreno Veloso e Rubinho Jacobina. A banda que subirá ao palco será formada por Nina Becker, Emanuelle Araújo e Matheus VK (vozes), Berna Ceppas (teclados e efeitos), Kassin (baixo), Pedro Sá (guitarra), Felipe Pinaud (guitarra), Marcelo Callado (bateria), Agenor de Lorenzi (teclado), Rubinho Jacobina (teclado e vocais), Zero Awá (percussão), Léo Monteiro (percussão eletrônica) e os metais de Marlon Sette, Bidu Cordeiro e Mauro Zacharias (trombones), Vander Nascimento (trompete) e Gilberto Pereira (sax).

SERVIÇO

Orquestra Imperial Toca Rita Lee - participações de Otto, Tiné e Flaira Ferro e discotecagem da DJ Lala K

Quando: Sábado (2), a partir das 21h (abertura da casa às 20h)

Onde: Armazém 14 - Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 120, à venda no Sympla

