RITA LEE Orquestra Imperial desembarca no Recife, no próximo dia 2, com show que celebra a eterna Rita Lee A big band carioca se apresenta com convidados no Armazém 14, no Armazém 14

Depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a Orquestra Imperial se apresenta em palco recifense no próximo dia 2 de dezembro, com o show “Orquestra Imperial Toca Rita Lee”, no Armazém 14, que fica no Bairro do Recife.



Fazia tempo que os arranjos vibrantes do grupo carioca não davam o ar da graça em Pernambuco e, agora, retorna em grande estilo.



O show homenagem a Lee foi criado a convite do curador e jornalista Nelson Motta para o festival carioca Doce Maravilha, realizado em agosto deste ano.



No Recife, a Orquestra contará com convidados ilustres, como Otto e Tiné, engrossando o caldeirão de memórias da diva brasileira e terá discotecagem de abertura da DJ Lala K.



Os imperiais

A banda que subirá ao palco pernambucano será formada pelos vocalistas Moreno Veloso, Nina Becker, Emanuelle Araújo e Matheus VK, Berna Ceppas (teclados e efeitos), Kassin (baixo), Pedro Sá (guitarra), Felipe Pinaud (guitarra), Marcelo Callado (bateria), Agenor de Lorenzi (teclado), Rubinho Jacobina (teclado e vocais), Zero Awá (percussão), Léo Monteiro (percussão eletrônica) e os metais de Marlon Sette, Bidu Cordeiro e Mauro Zacharias (trombone), Vander Nascimento (trompete) e Gilberto Pereira (sax).



Repertório

Canções icônicas serão apresentadas pela banda carioca, obviamente, alinhavadas com as sonoridades latinas que lhes são peculiares.



Não espere menos que “Agora Só Falta Você", “Chega Mais”, "Saúde", “Mamãe Natureza”, “Jardins da Babilônia” e "Doce Vampiro”.



“Não tem como ser cantora no Brasil e não admirar e ter um pouco de Rita Lee. Ela sempre foi uma inspiração musical e feminina enorme. É uma mulher que revolucionou o nosso universo, não só por ser uma cantora no rock, um ambiente majoritariamente de homens, mas pela sua atitude e transgressão. Além disso, uma grande compositora e cantora”, comenta Emanuelle Araújo, uma das vocalistas.



Tal qual Rita

Sob a direção de estilo de Nina Becker, o figurino da turnê recebeu o cuidado que a própria Rita tinha com o seu guarda roupa de shows - marcado pela extravagância e pelo colorido.



Os integrantes vestem peças exclusivas das marcas Farm e Foxton, parceiras da banda.



A Orquestra Imperial foi criada em 2002 por um grupo de amigos que desejava formar uma orquestra de gafieira, com repertório que fosse de bolero a canções dos findos anos 1960 com nova roupagem.



Desde então, ficou conhecida por fazer bailes-shows com convidados de alto calibre artístico, como Caetano Veloso, Jorge Mautner, Marisa Monte e Erasmo Carlos.



A banda tem três álbuns lançados, inúmeras apresentações em palcos internacionais na Europa, Estados Unidos e América Latina e prêmios prestigiosos na bagagem, incluindo Bravo!, Prêmio da Música Brasileira e APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte).

SERVIÇO

Orquestra Imperial Toca Rita Lee - Recife

Quando: 2 de dezembro

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa s/n, Bairro do Recife

Abertura da casa: 20h

Dj Lala K: 21h

Orquestra Imperial: 23h

Ingressos à venda no Sympla: Promo (limitado a 500 unidades) - R$ 120; Inteiro - R$ 240; Meia-entrada - R$ 120; Ingresso Social: R$ 150 (+1 kg de alimento)

Instagram: @orqimperial

