A- A+

AGENDA CULTURAL Orquestra Imperial tocando Rita Lee no Bairro do Recife é um dos destaques do roteiro; confira Estreias do cinema, exposições e mais shows também integram agenda do fim de semana

Para matar as saudades da nossa "Rainha do Rock", Rita Lee, ou para mandar ver no samba cheio de bambas que vai rolar no Dia Nacional do Samba, neste sábado (2), o roteiro cultural do fim de semana tá todo trabalhado nas boas e fartas opções, para todos os gostos e bolsos.



Inclusive, quer saber se vai ter marmelada? Vai ter sim senhor, na 12ª Mostra de Circo do Recife. Com acesso gratuito, a mostra acontece em espaços diversos da cidade, entre eles o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, a Praça da Várzea, na Várzea e o Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife. E o acesso é gratuito, visse?



Além disso tudinho, tem também estreias no cinema, exposições e mais uma tuia de shows por aí afora. Bora conferir?

CINEMA



"Pedágio"

Sinopse: A trama conta a história de uma atendente de pedágio que, inconformada com a orientação sexual do filho, comete delitos na tentativa de financiar uma cura para a sua “doença”.

"As Aventuras de Poliana – O Filme"



Sinopse: No seu aniversário de 15 anos, Poliana ganha um lindo colar que pertenceu à mãe e leva o presente para o famoso Campo de Férias. Quando Poliana e seus amigos começam a viver situações estranhas, eles resolvem descobrir os mistérios daquele lugar e encontram muito mais do que esperavam.

"O Jogo da Invocação"

Sinopse: Billie (Natalia Dyer) e Marcus (Asa Butterfield) são irmãos que se envolvem no jogo demoníaco e perigoso que acaba indo longe demais. A família acaba destruída após os filhos participarem de uma brincadeira demoníaca.

SHOWS E EVENTOS

Roberta Sá em "Sambasá - Ao Vivo"

Quando: Sexta-feira (1º), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla e bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

Especial Beyoncé

Quando: Sexta-feira (1º), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Aniversário de Gui da Tropa

Com BLK Pernambucano, Marley no Beat e MC 10G

Quando: Sexta-feira (1º), 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Gerlane Lops comanda samba no Bairro do Recife, nesta sexta-feira (1º) | Crédito: Tiago Nunes

Orquestra Recife de Bambas

Com Gerlane Lops, Helena Cristina e Luísa Pérola

Quando: Sexta-feira (1º), 19h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Informações: @pacodofrevo

Verão das Poderosas

Com as bandas Patusco e D'Preto

Quando: Sexta-feira (1º), a partir das 11h

Onde: Marina de Maria Farinha

Acesso R$ 300 (primeiro lote)

Informações: @veraodaspoderosas

Crédito: José Marcos/Divulgação

Show do Quinteto Violado - Programação do Racine Convida

Ed Carlos e Edilza Aires são alguns dos convidados da noite

Quando: Sexta-feira (1º), a partir das 20h

Onde: Clube Português - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Ingressos a partir de R$ 75 na secretaria do clube

Informações: (81) 3231-5400

Orquestra Imperial Toca Rita Lee

Quando: Sábado (2), 21h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla

Informações: @orqimperial

Festival Virtuosi Rafael Garcia - 25 Edições

Quando: de 2 a 8 de dezembro

Onde: Teatro de Santa Isabel e Igreja Madre de Deus

Acesso gratuito

Informações (81) 3203-6023 // @virtuosi // www.virtuosi.com.br

2ª Ojá Afro Sesc

Com apresentações culturais e palestras

Quando: Sábado (2), das 15h às 20h

Onde: Sesc Cais de Santa Rita - Cais de Santa Rita, 156

Acesso gratuito

Recital Recicoral

Quando: Sábado (2), 16h30

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Informações: @pacodofrevo

Aniversário do Grupo Terra

Quando: Sábado (2), a partir das 16h

Onde: Escola de Samba Gigantes do Samba - Rua das Crianças, 63, Bomba do Hemetério

Ingresso a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 3444-4656

Sambista Cris Galvão comanda festa no Bairro do Recife | Crédito: Reprodução/Instagram

Encontro Comemorativo ao Dia do Samba

Com Cris Galvão e convidados, entre eles Gustavo Travassos, Xico de Assis e Luísa Pérola

Sábado (2), a partir das 16h

Onde: Rua da Guia, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9709-1220 // (81) 9 8281-0711

Último Sambinha do Boyzinho

Com Vitinho, Júnior Santos e Victor Assis, entre outras atrações

Quando: Sábado (2), 18h

Onde: Espaço Aberto - Rua Itacaré, 108, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: @espacoabertomusic

Stoked Fest - Tributo a Forfun, NX Zero e Pitty

Quando: Sábado (2), 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: estelita.recife

Crédito: Reprodução/Instagram

Tardes Olindenses com show de Pedro Luís

Quando: Sábado (2), 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Revival Party

Com Thomas Henry, DJ ÓuL e Djêga

Quando: Sábado (2)

Onde: Iraq - Rua do Sossego, 179, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @casadeevandro

RBD Soy Rebelde Tour - o Show

Quando: Domingo (3), 15h

Onde: Livraria Jaqueira (Bairro do Recife) - Rua Madre de Deus, 110

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3265-9455 // @livraria.jaqueira

Arrastão do Frevo

Com a Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda

Quando: Domingo (3), às 15h30 (concentração)

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Kelvis Duran é uma das atrações da festa

Segunda Caravana do Brega

Com Kelvis Duran, Zeo de Recife e Ninja Show, entre outras atrações

Quando: Domingo (3), 12h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25

Informações: (81) 3242-7522 // (81) 9 8427-9183

Aniversário do Espaço Aberto

Com Tayara Andreza, MC Tocha e Excesso de Bagagem, entre outras atrações

Quando: Domingo (3)

Onde: Espaço Aberto - Rua Itacaré, 108, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 25 no site Outgo

Informações: @espacoabertomusic

Música na APL

Quando: Domingo (3), 17h

Onde: Academia Pernambucana de Letras (APL) - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças

Acesso gratuito

Informações: (81) 3268-2211 // @academiadeletras_pe

12ª Mostra de Circo do Recife

Quando: Até 7 de dezembro

Onde: Sítio Trindade, Praça da Várzea, Parque Dona Lindu, Teatro Hermilo Borba Filho e Escola Pernambucana de Circo

Acesso gratuito

TEATRO

Espetáculo "Natal Gashi em Harmonia"

Quando: Sábado (2), 16h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 no site do Teatro RioMar

Informações: @teatroriomarrecife

EXPOSIÇÕES

Crédito: Mepe/Divulgação

"Amazônia Viva"

Quando: até 10 de dezembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe)

Acesso gratuito

>>> Visitação

De terça a sexta, das 9h às 17h | Sábados e Domingos, das 14h às 17h

"Elas Que O Abismo Também Viu", da artista Cyane Pacheco

Quando: até 2 de janeiro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8861-7198

>>> Visitação

De segunda a sexta, das 9h às 18h | Sábados, das 14h às 18h

"Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



>>> Visitação

De terça a sábado, das 10h às 20h | Domingos e feriados, das 10h às 18h

"Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir"

Quando: até 5 de janeiro de 2024

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

>>> Visitação

De quarta a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos, das 10h às 16h

Mostra "Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte"

Quando: até 29 de dezembro

Onde: Galeria 180Arts - Rua da Guia, 207, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeria180arts



>>> Visitação

De segunda a sexta, das 11h 1as 18h30 | Domingo, das 14h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



>>> Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Veja também

ARTES VISUAIS Raul Mourão faz sua primeira exposição no Recife ; saiba mais