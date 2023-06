Orquestra Infantojuvenil Criança Cidadã estreia peça sinfônica pernambucana; saiba mais

A- A+

A Igreja Batista da Capunga, no bairro da Boa Vista, é o palco escolhido para o primeiro espetáculo da Orquestra Infantojuvenil Criança Cidadã do ano. Nesta terça-feira (06), às 20h, o grupo representativo da OCC vai estrear novo repertório, incluindo uma composição inédita.

“Neste concerto, o repertório está um luxo, com obras sinfônicas importantes – e até difíceis –, seguindo cronologicamente peças marcantes de diversos períodos musicais”, explica o maestro do conjunto, Jadson Dias.

O programa começa com uma obra barroca, a “Suíte nº 3 em ré maior” de Johann Sebastian Bach, seguida do “Andante em dó maior para flauta e orquestra”, de Mozart, com solo de flauta da aluna Gyovanna Yasmym. O repertório segue com a abertura da ópera “Nabucco”, de Giuseppe Verdi, e, para finalizar, uma peça sinfônica de grande efeito orquestral: o terceiro movimento de “Suíte Reisado do Pastoreio”, o famoso “Batuque: Dança de Negros” do brasileiro Oscar Lorenzo Fernández.

Na segunda parte, a Orquestra Infantojuvenil Criança Cidadã estreia a obra “Pequenos contos de cordéis - Herói do Sertão”, de Diogo Bazante, compositor pernambucano. Para encerrar, dois pot-pourris: um de xotes e outro de cantigas de roda, arranjados por Wilson Dobbins e Sérgio Campelo, respectivamente.

A Orquestra Infantojuvenil é um dos grupos representativos da Orquestra Criança Cidadã e reúne os alunos intermediários do Núcleo do Coque. “A gente se preparou muito para esse concerto, desde o final do ano passado, e viemos estudando essas obras com foco total no repertório escolhido”, relata Jadson. “Sem contar que, para muitos desses alunos, essa vai ser a primeira apresentação em público em orquestra, para uma plateia”.

O evento faz parte do calendário de concertos dos grupos representativos da Orquestra Criança Cidadã, que também apresenta seus concertos oficiais e os Concertos para a Comunidade. O calendário completo está disponível online, no site da OCC.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio master da Caixa Econômica Federal e realização da Funarte e do Governo Federal.

SERVIÇO

Concerto da Orquestra Infantojuvenil Criança Cidadã

Quando: Terça-feira (6), 20h

Onde: Igreja Batista da Capunga, Boa Vista, Recife

