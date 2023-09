A- A+

INSTRUMENTAL Orquestra Jovem Criança Cidadã apresenta concerto neste domingo (24) Quarto concerto do conjunto será apresentado no Instituto Ricardo Brennand

O quarto concerto da temporada. 2023 da Orquestra Jovem Criança Cidadã, será apresentado neste domingo (24) no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste da cidade.

Sob a regência do maestro titular José Renato Accioly, a apresentação, marcada para as 15h30, contará com repertório que inclui "Conga del Fuego", do compositor mexicano Arturo Márquez e a suíte do balé "Estância", assinada pelo argentino Alberto Ginastera.





O concerto tem acesso gratuito - mediante inscrição por este link. O calendário da Orquestra para a temporada 2023 pode ser acessada no site do projeto: www.orquestracriancacidada.org.br/concertos



Serviço

Concerto da Orquestra Jovem Criança Cidadã

Quando: Domingo (24), 15h30

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea

Informações:

