Música Orquestra Jovem Criança Cidadã apresenta segundo concerto oficial do ano neste domingo (25) Espetáculo marca retorno do grupo à histórica Igreja da Madre de Deus, no Recife Antigo, e contará com três jovens solistas em ação

A Orquestra Jovem Criança Cidadã já se encontra nos preparativos para seu segundo concerto oficial da temporada de 2023. O espetáculo, marcado para o próximo domingo (25), às 16h, terá como palco a Igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife, e apresentará obras de Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos, Clóvis Pereira e Joseph Haydn.

Os solistas da tarde serão o violinista Ivo Gomes, o violista Luanderson Silva - ambos em uma transcrição da ária "Erbarme dich, mein Gott", da "Paixão segundo São Mateus" de Bach - e o trompetista Cáiron Wayne, em um arranjo da “Bachianas brasileiras n° 5”, de Villa-Lobos, sob regência de José Renato Accioly, maestro titular do projeto social.

A execução da “Sinfonia n° 104” de Haydn, em quatro movimentos, encerra o programa.

"Estamos muito felizes por estarmos em casa novamente para realizar esse concerto pós-viagem a Israel. Será um repertório bastante empolgante. Quanto ao público, com certeza pode esperar muita alegria e energia positiva, estamos muitos ansiosos para esse concerto", afirma Ivo, spalla da Orquestra Jovem.

Luanderson, que fará dupla com Ivo no solo da ária de Bach, também demonstra empolgação para o espetáculo. "Temos uma expectativa muito boa. Parte do repertório foi apresentado em Jerusalém e tenho certeza de que o público vai ficar encantado com as obras que a Orquestra irá apresentar", garante.

Vale lembrar que a exibição é gratuita e a entrada é aberta ao público em geral, estando sujeita à lotação da igreja. O calendário completo de concertos do projeto está disponível online, no site da OCC.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal e realização da Funarte e do Governo Federal.

SERVIÇO

2º Concerto Oficial da Orquestra Jovem Criança Cidadã na Temporada 2023

Quando: Domingo (25), às 16h

Onde: Igreja da Madre de Deus

Acesso gratuito

