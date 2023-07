A- A+

Música Orquestra Latinolindense lança clipe com Claudionor Germano; assista Single "Frevo Nº1 / Frevo Nº2" foi lançado no Teatro Fernando Santa Cruz com encontro de gerações

“Frevo Nº1 / Frevo Nº2”, novo single da Orquestra Latinolindense, ganhou registro audiovisual. Já disponível na página do Youtube do grupo, o videoclipe com participação especial do cantor e compositor Claudionor Germano, de 91 anos, ícone do frevo pernambucano.



Claudionor tambémn participou do show de lançamento do single, que promoveu um encontro de gerações de artistas no palco do Teatro Fernando Santa Cruz em Olinda, no último dia 13 de julho, com a presença de Nonô Germano (40 anos de carreira), Lu Maciel e Gutto Pimenta.

Sobre a banda

A OLO, como é conhecida a Orquestra Latinolindense, vem se destacando no cenário musical local por seu trabalho autoral propondo a fusão da música cubana com releituras das músicas consagradas do frevo. Com novos arranjos irreverentes, o grupo explora ritmos latinos como a salsa e a cumbia.

Formada em 2018 em Olinda, a Orquestra alcançou visibilidade na pandemia através de lives. A banda é o encontro de músicos de várias linguagens e gerações da música pernambucana. A proposta da OLO é o diálogo musical entre os países da América latina, explorando a diversidade dos ritmos, principalmente o regional. No repertório estão presentes músicas autorais e de compositores consagrados, como Alceu Valença, Alex Caldas, Clídio Nigro, Clóvis Vieira, entre outros.

A OLO Participou da 54ª Edição do Montreux Jazz Festival, em 2020 e 2023, e também do Zuch Festival, ambos na Suíça, sendo a única banda a representar o estado Pernambucano. O grupo é composto pelos músicos Roger Ricco (voz), Lucas Crasto (voz, baixo elétrico e acústico), Didi Mell (piano), Marcelinho Lima (acordeon), Allan Amerson (trompete), Oséas Souza (trombone), Wilson Neto (percuteria), Jarbinhas Araújo (percussão) e Bolo Brown (congas).



Assista ao videoclipe







Ficha técnica

Música | Frevo Nº1 Frevo Nº2



Gravado no Fábrica Estúdios

Compositor | Antônio Maria

Intérpretes | Claudionor Germano e Roger Ricco

Produção Musical, Arranjo, Baixo | Lucas Crasto

Sanfona | Marcelinho Lima

Teclado | Didi Mell

Trompete | Alan Ameson

Trombone | Silvio Oliveira

Percuteria | Wilson Neto

Percussão | Jarbinhas Araújo

Congas | Bolo Brown

Técnico de Gravação | Paulo Umbelino

Mixagem e Masterização | Lucas Crasto

Facilitador Artístico | Fábrica Music

Distribuição | OneRPM

Produção Executiva | Laíse Souza

Audiovisual

Direção | Laíse Souza

Captação, Edição, Color Grading, Finalização | Full Happy por Ronne Araújo

Capa e Identidade Visual | Agência Digital Color

Apoio | Fábrica Music e Fábrica Estúdios

Produção Executiva | Laíse Souza



Confira o show da Orquestra Latinolindense no Teatro Fernando Santa Cruz:

