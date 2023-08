A- A+

Música Orquestra Latinolindense lança novo single com medley de frevos consagrados, nesta quinta (31) "Homem da Meia-Noite" e "Ceroula" ganharam novas versões fazendo a fusão do frevo com a guajira, ritmo popular dos campos cubanos

A Orquestra Latinolindense lança, nesta quinta-feira (31), seu quarto single, dessa vez com a releitura de hinos de dois blocos tradicionais do carnaval de rua de Olinda: "Homem da Meia-Noite" e "Ceroula". O medley propõe uma fusão do frevo com a guajira, ritmo popular dos campos cubanos.



O hino do Homem da Meia Noite, do tradicional bloco carnavalesco de Olinda conhecido mundialmente, através do calunga mais importante do carnaval pernambucano, que recebe o nome do bloco, foi criado em 1932, pelo compositor e brincante Bernardino Da Silva.



Já o hino do bloco Ceroula, gravado em 1969 da autoria de Milton Bezerra, recebe um arranjo refinado do frevo sanfonado e metais, que mistura ijexá e guajira.

O lançamento do pout pourri “Homem da Meia-Noite/Ceroula” estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 31 de agosto, abrindo alas para as prévias carnavalescas de Olinda que tem início no primeiro domingo de setembro.

Sobre a Orquestra Latinolindense

Formada em 2018 em Olinda, a Orquestra Latinolindense é o encontro de músicos de várias linguagens e gerações da música pernambucana.



Foi idealizada com a finalidade de criar novas concepções sonoras e trazer para o cotidiano hinos consagrados do frevo pernambucano com uma linguagem diferenciada, criando uma simetria musical e agregando os ritmos latinos, como salsa, cúmbia e rumba.



A proposta da OLO é o diálogo musical entre os países da América Latina, explorando a diversidade dos ritmos, principalmente o regional.



O grupo realiza um trabalho de pesquisa, resgate e transformação; no qual as raízes sonoras, afro e indígena, somadas às influências ciganas europeias, pilares da música Pernambucana, ornamentadas pelas bases rítmicas interioranas e litorâneas; como frevo, forró maracatu sejam executados com o sotaque latino por piano, contrabaixo, metais, percuteria e percussões; legítima formação da música Afro-latina (Cubana, Dominicana, Panamenha) somadas ao acordeom.



Nasceu da fusão das experiências vivenciadas pelos integrantes, músicos e cantores, e, tem como objetivo difundir e mostrar a nova face da world music Pernambucana, com letras que passeiam pelo inconsciente urbano de uma forma simples como um cordel.

