Orquestra Ouro Preto lança no YouTube tributo à banda A-Ha, nesta sexta (22)

A trajetória do concerto “Orquestra Ouro Preto: A-Ha”, tributo à banda norueguesa continua gerando desdobramentos devido ao sucesso de público e crítica. Após a live realizada em 2021, o lançamento do repertório nas plataformas digitais e os teatros sempre lotados nas apresentações presenciais, inclusive durante o lançamento, no último dia 7 de dezembro, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, chegou a hora de compartilhar com o público no YouTube, o registro audiovisual de um dos concertos mais celebrados pela plateia na trajetória da Orquestra.

Além de ouvir o repertório, o público que acessar o canal da Orquestra na plataforma poderá vivenciar a experiência estética completa, com os elementos visuais que também marcaram a década de 80 e que dialogam diretamente com a obra da banda norueguesa. “Orquestra Ouro Preto: A-Ha” já nasceu com grande adesão do público e também com o aval dos integrantes do grupo icônico, que não só liberaram e aprovaram o projeto, como enalteceram o resultado que respeita e valoriza a sonoridade singular do grupo.

Um dos requisitos do maestro Rodrigo Toffolo, regente titular e diretor artístico da Orquestra, durante o processo de gravação das canções e do registro audiovisual era que a experiência total remetesse à época, ao espírito e às memórias dos anos 80. Com arranjos de Fred Natalino, o repertório de “Orquestra Ouro Preto: A-Ha” é inspirado no álbum “On Tour in Brasil”, lançado pela banda em 1989 e que carrega clássicos como “Take On Me”, “Hunting High and Low”, “Crying in the rain”, em um encontro especial dos riffs dos sintetizadores com os acordes dos instrumentos de cordas.

Ouça:

Talvez tenha sido essa capacidade da Orquestra Ouro Preto de respeitar a obra dos noruegueses, ao mesmo tempo em que coloca sua própria marca, o elo que levou à adesão imediata do público e dos próprios artistas homenageados. Desde sua estreia, em formato virtual em maio de 2021, o concerto tem sido um grande sucesso e a repercussão alcançou fã-clubes do mundo todo e até os integrantes da banda. O tecladista Magne Furuholmen, fundador do A-Ha, postou em sua conta do Instagram elogios à apresentação, que já soma 200 mil visualizações no YouTube.

Com 39 anos de estrada, o A-Ha ainda arrasta multidões de fãs por onde passa e segue com a formação original: o vocalista Morten Harket, o guitarrista Paul Waaktaar-Savoy e o tecladista Magne Furuholmen. O trio tem 30 CDs e DVDs lançados e hits que marcaram a trilha sonora da vida de muita gente e que ganharam ainda mais evidência nos últimos tempos com a volta dos anos 80 às tendências no campo da arte, da moda e do entretenimento.

“Orquestra Ouro Preto: A-Ha” é a segunda imersão da formação mineira no universo de bandas internacionais a ser registrada, sendo a primeira delas um mergulho na obra dos Beatles, com dois volumes, também referencial na trajetória da Orquestra. Mais um passo dos mineiros rumo à internacionalização do seu trabalho, mas também uma forma de sempre dialogar com os desejos, os gostos e as demandas de seu público, proporcionando a este sempre as melhores experiências.

Diante da excelência e da versatilidade dessa união entre a música de concerto e o pop da banda norueguesa e de toda repercussão junto aos fãs de ambas as formações, fazia-se quase obrigatório perpetuar esse acontecimento com um registro que pudesse alcançar ainda mais pessoas e permitir que essa experiência artística fosse ainda mais completa com o lançamento do DVD, que agora passa a ser disponibilizado no YouTube da Orquestra.

Dirigido pelo premiado diretor de arte Luiz Abreu, que também é responsável por toda gerência de marca da Orquestra, o registro audiovisual foi pensado para ser uma imersão em um universo “cyber oitentista”. “Pensamos em propor uma viagem no tempo onde deslocamos o Espaço 104, tradicional local da cultura noturna belo-horizontina, para um cenário neon, urbano e cheio de referências à cultura dos anos oitenta. Abdicamos apenas das ombreiras para que os músicos pudessem empunhar seus instrumentos com conforto”, brinca o diretor.

O DVD foi lançado em forma física no último dia 07 e, agora será a vez de disponibilizar este conteúdo de forma gratuita no canal da Orquestra no YouTube. “Para nós, é importante disponibilizar esse registro em todas as mídias para que este conteúdo chegue até uma gama de fãs que nos pedem essa atenção”, destaca o maestro Rodrigo Toffolo.



Assista:

Sobre a Orquestra Ouro Preto

Uma das mais prestigiadas formações orquestrais do país, a Orquestra Ouro Preto tem como diretor artístico e regente titular o maestro Rodrigo Toffolo. Premiado nacionalmente, o grupo vem se apresentando nas principais salas de concerto do Brasil e do mundo. Criada em 2000, a Orquestra Ouro Preto tem atuação marcada pelo experimentalismo e ineditismo, sob os signos da excelência e da versatilidade.

Em sua trajetória, destaca-se a presença em todo o território nacional e nas principais capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, João Pessoa, Salvador e Natal. No exterior, sua qualidade foi comprovada em turnês de sucesso, com presença de grande público em apresentações na Inglaterra, Portugal, Espanha, Argentina e Bolívia.

Possui diversos trabalhos registrados em CD e DVD: “Latinidade” (2007), “Oito Estações – Vivaldi e Piazzolla” (2013), “Valencianas: Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto (2014)”, “Antonio Vivaldi – Concerto para Cordas” (2015), “Orquestra Ouro Preto – The Beatles” (2015), “Latinidade: Música para as Américas” (2016), “Música para Cinema” (2017), “O Pequeno Príncipe” (2018), “Suíte Masai” (2019), “Quem Perguntou Por Mim: Fernando Brant e Milton Nascimento” (2019), “Gênesis: João Bosco e Orquestra Ouro Preto” (2022), “Valencianas II” (2022), “Orquestra Ouro Preto: Haydn e Mozart (2023) e “Orquestra Ouro Preto: A-Ha” (2023).

Em sua discografia, destaca-se o Prêmio da Música Brasileira 2015, na categoria Melhor Álbum de MPB, a indicação ao Grammy Latino 2007, como Melhor Disco Instrumental por “Latinidade”, e a distribuição mundial dos discos “Latinidade – Música para as Américas” e “Antonio Vivaldi – Concerto para Cordas” pela gravadora Naxos, a mais importante do mundo dedicada à música de concerto. Com foco na pesquisa e valorização de referências musicais, a Orquestra Ouro Preto tem como proposta a oferta de uma programação permanente e o desenvolvimento de repertório diversificado em gênero e época, buscando a formação e a ampliação de público.

SERVIÇO:

Orquestra Ouro Preto: A-Ha, no YouTube

Data: 22 de dezembro de 2023

Horário: 18h

Página do Youtube da Orquestra Ouro Preto

