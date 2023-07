A- A+

A Orquestra Petrobras Sinfônica estará no Recife para interpretar estilos musicais distintos, nos dias 15 e 16 de julho, com dois grandes concertos para adultos e crianças em encontros memoráveis com a música clássica no Teatro Guararapes, sob a regência do maestro Tobias Volkmann. No sábado (dia 15), às 20h, o público vai relembrar sucessos da banda britânica Queen no concerto “Bohemian Rhapsody”, com canções como “Love of my Life”, “Under Pressure”, “We Are the Champions”, “Don’t Stop Me Now”, entre outras, em formato sinfônico. A apresentação também celebra o Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho.

No dia seguinte, domingo (16 de julho), a união entre a música de concerto e a animação se faz presente em “Mundo Bita Sinfônico”, um concerto para toda a família. Versões orquestradas de diversos sucessos do fenômeno infantil, como “Fazendinha”, “Safari” e “Trem das Estações”, serão apresentadas pela Orquestra Petrobras Sinfônica em duas sessões (15h e 18h), com participação especial do Bita, personagem mais amado da criançada, e de seu criador, Chaps Melo, além de belas projeções de animações do Mundo Bita. O evento estava programado para acontecer em maio de 2022, mas foi cancelado devido às fortes chuvas em Recife na ocasião.



Conduzindo a Orquestra Petrobras Sinfônica pela primeira vez, o maestro Tobias Volkmann não esconde a emoção de acompanhar a Orquestra na turnê 2023. “O concerto Bohemian Rhapsody traz o repertório de uma das mais incríveis bandas da história. Ouvir as músicas do Queen, que todos nós amamos, em formato sinfônico, será especial e surpreendente. Certamente, teremos uma noite incrível!”, afirma o regente.

“O concerto Mundo Bita Sinfônico possui arranjos muito bem elaborados pelo músico Ivan Zandonade, um repertório único e querido pelas crianças brasileiras. Um álbum singular gravado pela Orquestra Petrobras Sinfônica sob a regência do querido amigo e maestro Felipe Prazeres. É incrível como as lúdicas canções interpretadas pelo Chaps se transformam em pequenas pérolas orquestrais. Um deleite para as crianças e os músicos e uma grande oportunidade, para mim, de conduzir a Orquestra na Turnê em Pernambuco”, completa o maestro, que já regeu o musical Pedro e o Lobo para o canal do YouTube da Orquestra em 2021.

O concerto Mundo Bita Sinfônico traz as canções do álbum homônimo, que acaba de ser consagrado como o melhor álbum digital infantil pelo Prêmio Profissionais da Música 2023 e que está disponível nas principais plataformas de streaming. Os sons dos bichos, o apito do trem e outros efeitos característicos das músicas do Mundo Bita, que tanto fascinam a criançada, foram recriados com os próprios instrumentos da orquestra.



A parceria entre a Orquestra e o Mundo Bita teve início em 2020 e vem se desdobrando em projetos plurais, como os videoclipes das canções “Fundo do Mar”, “Fazendinha” e “Magia das Cores”, além de concertos por todo o país. Juntos, vêm desenvolvendo ações efetivas de formação de plateia, ao unir belíssimos arranjos sinfônicos ao conteúdo autoral infantil, que encanta as famílias.



Animado para ver a reação das crianças, Chaps diz que ouvir músicas da produção autoral infantil que criou, com belíssimos arranjos sinfônicos, é muito especial. “E poder cantar ao lado da Orquestra Petrobras Sinfônica na minha cidade vai ser um presente”, ressalta.



Os concertos de Recife fazem parte da turnê 2023 da Orquestra Petrobras Sinfônica, que já passou por São Paulo, Vitória, Curitiba, Brasília e Goiânia.

SERVIÇO:

Orquestra Petrobras Sinfônica - Turnê 2023

Recife – Teatro Gurarapes

Regência: Tobias Volkmann

Bohemian Rhapsody

Data: 15 de julho, 20h (sábado)

Ingressos: a partir de R$ 40 à venda na bilheteria do teatro

Bilheteria online: Link

Mundo Bita Sinfônico

Data: 16 de julho, 15h e 18h (domingo)

Ingressos: a partir de R$ 5 à venda na bilheteria do teatro

Bilheteria online: Link

Repertórios:

MUNDO BITA SINFÔNICO

Arranjos de Ivan Zandonade

Safari

Chuá Tchibum

Meu Pequeno Coração

Fundo do Mar

Minha Pipa

Para Papar

Xic Xic Xic

Trem das Estações

Magia das Cores

A Diferença é o Que Nos Une

Ela e Ele

Insetos

Eu Quero Ver Você Me Pegar

Dinossauros

Fazendinha

BOHEMIAN RHAPSODY

Arranjos de Alexandre Caldi e Itamar Assieri

Another one bites the dust

I want to break free

Love of my life

Under pressure

Crazy little thing called Love

We will rock you

Don’t stop me now

Somebody to love

Bohemian rhapsody

Radio gaga

The show must go On

Keep yourself alive

Now I'm here

Who wants to live forever

We are the champions

Sobre O Mundo Bita

O Mundo Bita ganhou vida há 11 anos, no Recife (PE), nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Chaps e seus sócios - João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida -, todos pais. A princípio, Bita seria o protagonista de um livro digital, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando o personagem foi transportado para o audiovisual.

A experiência deu tão certo que os mais de 100 clipes autorais lançados no Brasil ultrapassam 16 bilhões de visualizações no Youtube e o canal na plataforma conta com mais de 12 milhões de inscritos. As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre a preservação da natureza, criação dos filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.

Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica

Aos 48 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores organismos sinfônicos do continente. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra se firmou como um ente cultural que expressa a pluralidade da música brasileira e transita fluentemente por distintos estilos e linguagens. Tem como diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional.

A Orquestra Petrobras Sinfônica tem como uma de suas premissas a democratização da música de concerto para o maior número de pessoas, e vem realizando ações com esse objetivo desde sua fundação. Ainda em 2016, a orquestra incluiu no seu repertório concertos populares com releituras sinfônicas de artistas e bandas como Los Hermanos, Metallica, Pink Floyd, Michael Jackson, Coldplay e, mais recentemente, Guns N’ Roses. Entre os infantis, a Orquestra apresenta a música de concerto às crianças de forma lúdica, com versões sinfônicas de clássicos infantis como Saltimbancos, O Mágico de Oz, Arca de Noé, Balão Mágico, trilhas sonoras da Disney e o Guia prático de Villa-Lobos.

A partir de abril de 2020, a orquestra intensificou a produção de conteúdo online, e identificou a demanda por crescente veiculação de vídeos de seus concertos nas redes sociais, uma nova forma de se relacionar com o seu público, por meio do digital. Desde então, somou mais de 100 mil inscritos no YouTube.

