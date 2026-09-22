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SÍTIO HISTÓRICO

Orquestra Sanfônica de Mulheres realiza apresentação em Olinda neste domingo (27)

Formação reúne sanfoneiras e instrumentistas de diferentes ritmos para celebrar a música nordestina

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Projeto tem Terezinha do Acordeon como maestrina e reúne oito musicistas na Casa Estação da LuzProjeto tem Terezinha do Acordeon como maestrina e reúne oito musicistas na Casa Estação da Luz - Foto: Frazão

A Orquestra Sanfônica de Mulheres realiza, neste domingo (27), às 16h, um ensaio aberto na Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda.

A apresentação marca a estreia do projeto, que reúne oito instrumentistas para celebrar o forró e a música nordestina, além de destacar a participação feminina no cenário musical.

Idealizada pela produtora cultural Natalia Reis, a iniciativa tem a sanfoneira Terezinha do Acordeon como maestrina e coordenadora.

A proposta reúne mulheres instrumentistas em uma formação dedicada à valorização da cultura nordestina e à ampliação do espaço feminino na música.

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Além de Terezinha, integram a orquestra Nilva do Acordeon, Flávia Soares, Verônica Sanfoneira e Karol Maciel.

O grupo também conta com Michelle Angela, na zabumba; Angélica, no triângulo; e Selminha, no pandeiro.

A formação busca evidenciar o protagonismo das mulheres em um segmento historicamente marcado pela predominância masculina.

Por meio do repertório de forró e de outros ritmos nordestinos, a apresentação também valoriza tradições musicais ligadas à cultura pernambucana.

O ensaio aberto ocorre na Casa Estação da Luz, espaço voltado à cultura pernambucana e à apresentação de novos talentos da música nacional.

A programação faz parte do fim de semana de atividades no Sítio Histórico de Olinda, que também recebe atrações da Mimo.

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