Orquestra Sanfônica de Mulheres comanda forrobodó gratuito em Olinda neste domingo (27)
Apresentação, que tem à frente Terezinha do Acordeon, acontece na Casa Estação da Luz às 16h
O triângulo vai tilintar e a sanfona resfolegar 'nas Olindas' neste domingo (27), precisamente na Casa Estação da Luz, no Carmo, sob o comando da Orquestra Sanfônica de Mulheres, em projeto que tem como maestrina e coordenadora a sanfoneira Terezinha do Acordeon.
Idealizado pela produtora cultural Natália Reis, a apresentação, gratuita, vai contemplar o público com o ensaio aberto do grupo formado por Nilva do Acordeon, Flávia Soares, Verônica Sanfoneira e Karol Maciel.
Michelle Angela, na zabumba, Angélica, no triângulo, e Selminha, no pandeiro, completam o palco.
Já os figurinos das forrozeiras, em linho, bordados e xadrez, têm assinatura de Caroll Falcão
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Repertório
Em cancioneiro solado e cantado, as 'meninas da sanfônica' passeiam por clássicos do forró, prezando pela legitimidade do gênero, uma das marcas da tradição nordestina.
"Lamento Sertanejo" e "Fogo Sem Fuzil", entre outras, integram o rol das músicas soladas pelo grupo. Já "Sanfona Sentida", "Olha Pro Céu", "Eu Sou O Estopim" e "Eu Só Quero Xodó" são algumas que estarão na parte cantada da apresentação.
O Projeto
Pensado para celebrar e fortalecer o protagonismo das mulheres no gênero, o projeto Orquestra Sanfônica das Mulheres foi concebido a partir da tradicional Caminhada do Forró do Recife.
Sob coordenação de um dos nomes potentes da música em Pernambuco, a cantora, compositora e sanfoneira Terezinha do Acordeon, e idealizada pela produtora cultural Natália Reis, a Orquestra reverencia obras de mestres e mestras forrozeiros, contribuindo para consolidar a participação feminina em palcos de forró.
SERVIÇO
Orquestra Sanfônica de Mulheres
Quando: Domingo (27), às 16h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @casaestacaodaluz