Orquestra Sinfônica de Viena quer alcançar alienígenas com o 'Danúbio Azul'; entenda

Como os alienígenas entenderiam uma valsa?

Essa foi a grande questão na noite de sábado. Enquanto a Orquestra Sinfônica de Viena tocava a mundialmente famosa valsa "Danúbio Azul", de Johann Strauss, uma antena de 35 metros em Cebreros, na Espanha, transmitia simultaneamente uma gravação para o espaço.

O Conselho de Turismo de Viena, que organizou o evento no Museu de Artes Aplicadas em colaboração com a Orquestra Sinfônica de Viena e a Agência Espacial Europeia, afirmou que transmitir a música para o cosmos foi, por assim dizer, uma tentativa de corrigir os registros.

Em 1977, quando as sondas Voyager 1 e 2 deixaram a Terra com duas cópias do Disco de Ouro, que contém imagens, sons e música da Terra, a valsa "Danúbio Azul" de Strauss não foi incluída. Isso foi um erro, de acordo com o Conselho de Turismo de Viena, que celebra o 200º aniversário de Strauss este ano.

Afinal de contas, Strauss era o equivalente a uma estrela pop no século XIX. Segundo Tim Dokter, diretor de administração artística da Orquestra Sinfônica de Viena, naquela época, cada nova valsa composta era como um single. "As pessoas esperavam por ela, tipo: 'Ah, uma nova valsa saiu hoje'", disse Dokter. "Era algo novo para dançar, como uma nova música techno."

A Voyager 1 já é objeto mais distante lançado pela humanidade no universo, a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, o que torna impossível qualquer alteração no Disco de Ouro. Em vez disso, a valsa "Danúbio Azul" — viajando como uma onda eletromagnética à velocidade da luz — ultrapassará a nave espacial e continuará a voar pelo espaço profundo.

Os alienígenas conseguirão acessar a gravação?

“Se algum alienígena tiver uma antena grande, receber as ondas e as converter em música, poderia ouvir”, disse Josef Aschbacher, diretor-geral da Agência Espacial Europeia. “É claro que a probabilidade de isso acontecer é muito, muito, muito baixa”, acrescentou, destruindo as esperanças de ufólogos, chapeleiros de papel-alumínio e entusiastas de alienígenas em todo o mundo.

Enquanto a Orquestra Sinfônica de Viena se apresentava no Museu de Artes Aplicadas, um vídeo do concerto era exibido a uma curta distância em uma tela gigante no Strandbar Herrmann, um espaço localizado às margens do Canal do Danúbio, oferecendo guarda-sóis, mesas, uma praia de areia com cadeiras baixas de lona e uma série de bares. Com temperaturas chegando a 27°C, o sábado parecia o início oficial do verão em Viena, e o local ao ar livre estava lotado.

Entre dezenas de fileiras de cadeiras dobráveis de lona, Matej Sirotek, 27, e sua namorada, Alzbeta Malkova, 26, aguardavam o início do show, com uma garrafa de vinho em uma bolsa térmica presa na areia entre eles. Os dois haviam viajado de Praga no fim de semana para comemorar o aniversário de Malkova.

Sirotek se perguntou como um ser que recebesse a música a interpretaria. "Eles poderiam vê-la como uma ameaça, talvez", disse ele. Malkova riu. "E amanhã, haverá um apocalipse ou algo assim", disse ela, olhando para o céu que escurecia.

Quando a transmissão ao vivo do concerto começou, a plateia parecia igualmente dividida: metade permanecia sentada, em silêncio, com os olhos na tela, enquanto a outra metade parecia alheia, continuando a conversar, bebericando coquetéis de verão e fumando cigarros eletrônicos. Antes de tocar a valsa "Danúbio Azul", a orquestra executou diversas outras composições relacionadas ao espaço, incluindo o quarto movimento da Sinfonia nº 41 em Dó Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart (K. 551 "Júpiter"), e "A Pergunta Sem Resposta", de Charles Ives.

À medida que a luz do sol se esvaía completamente e um pedacinho de lua aparecia, uma coluna de luz vinda do Museu de Artes Aplicadas surgiu no céu noturno. Os grafites que decoravam as paredes do Canal do Danúbio se dissiparam nas sombras e um barco de recreio que passava por ali brilhou com suas luzes.

Às 21h30, depois que a contagem regressiva na tela chegou a zero e a orquestra começou a tocar a valsa "O Danúbio Azul", mais e mais pessoas se aglomeraram nas bordas das fileiras de cadeiras para assistir. Uma mulher abraçou a amiga, que enxugou as lágrimas com um lenço de papel. Minutos depois, quando a música começou a aumentar, as duas começaram a rir e a girar uma à outra. Perto delas, um jovem casal colocou seus copos plásticos com álcool no chão e começou uma tentativa embriagada de dançar uma valsa.

Irene Stockner, de 58 anos, ficou o mais perto possível da tela, extasiada. “Quase todo austríaco conhece a valsa ‘Danúbio Azul’”, disse Stockner, que nasceu e foi criada em Viena. “Crescemos ouvindo, com Johann Strauss, e aos 14 anos começamos a ir a bailes e dançar o ‘Danúbio Azul’ e outras valsas. Toda véspera de Ano Novo também. São tantas lembranças.”

Sua amiga, Maja Endres, de 62 anos, disse que ouvir a valsa “Danúbio Azul” é “como voltar para casa”.

Do outro lado do bar da praia, Anna Drujan, de 27 anos, estava sentada com um grupo de amigos. Eles apareceram no programa por acaso, depois de passarem a tarde à beira do Rio Danúbio, a algumas estações de metrô de distância.

“Para mim, foi realmente surpreendente e meio pós-moderno”, disse Drujan. “Estávamos ouvindo música clássica e, ao mesmo tempo, enviando para o espaço e sentados aqui assistindo na tela, e a orquestra estava a uma rua de distância.”

Ao lado dela, seu amigo Jakob Moritz, de 26 anos, disse que inicialmente estava cético em relação ao evento.

“No início, parecia um pouco marketing e falsidade”, disse ele. “Mas com a dose certa de Aperol, foi uma experiência muito agradável. A peça me fez sentir como se estivesse nadando ou flutuando no espaço. Definitivamente, ouvi de uma nova maneira.”

