Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música abre seleção para 2026

Processo seletivo está com inscrições abertas para jovens com idade entre 16 e 30 anos, incluindo estudantes do CPM e candidatos externos

Reportar Erro
A avaliação dos candidatos ocorrerá por meio de uma prova práticaA avaliação dos candidatos ocorrerá por meio de uma prova prática - Foto: Elton Campos / Divulgação

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para o edital de seleção 2026 da Orquestra Sinfônica Jovem, que devem ser realizadas por meio do formulário eletrônico até às 14h de 30 de março. O início das atividades está previsto para abril.

A iniciativa tem como objetivo selecionar jovens instrumentistas para compor os naipes do grupo, uma forma de promover o desenvolvimento técnico, artístico e a vivência da prática orquestral em conjunto.

O processo seletivo é aberto a jovens com idade entre 16 e 30 anos, que possuam conhecimentos intermediários a avançados em seus instrumentos e interesse em fazer parte de uma formação orquestral. Neste processo, também podem participar estudantes matriculados no CPM.

Leia também

• Minha Casa, Minha Vida entrega 49,8 mil moradias em Pernambuco em três anos

• Com novas modalidades, Recife Bom de Bola abre inscrições para futsal e vôlei

• Olinda abre matrículas para escolinhas esportivas na Vila Olímpica; saiba como fazer

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de uma prova prática, estruturada em três etapas, conforme o naipe do instrumento. Para cordas e teclas, os participantes deverão executar escalas, uma peça escolhida conforme o edital, e realizar uma breve leitura à primeira vista.

Os candidatos de sopros, por sua vez, serão avaliados por meio da execução de escalas, excertos orquestrais, previstos e disponíveis em anexo no edital, e uma peça de livre escolha.

Os critérios de avaliação incluem aspectos fundamentais da performance musical, incluindo afinação, precisão rítmica, postura, qualidade sonora, expressividade musical e capacidade de leitura.

As audições ocorrem de forma presencial no CPM, obedecendo à ordem de chegada dos candidatos.

O cronograma prevê três datas: 6, 9 e 13 de abril, sempre das 13h30 às 21h.

“A ideia deste edital é justamente fazer um chamamento para os jovens que tocam instrumentos de orquestra. Queremos abrir esse espaço não só para os alunos do Conservatório, mas também para estudantes de outras escolas. O foco é ampliar esse diálogo e trazer novos músicos para essa vivência coletiva”, reforça a gerente-geral do CPM, Janete Florencio.

O resultado final será publicado no site do Conservatório Pernambucano de Música em 14 de abril.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter