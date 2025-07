A- A+

ANIVERSÁRIO Orquestra Sinfônica do Recife celebra 95 anos com concertos no Santa Isabel e no Morro da Conceição Apresentações serão na terça (29) e quarta (30) e contarão com regência dupla dos maestros Lanfranco Marcelletti Jr. e José Renato Accioly

Considerada a orquestra brasileira mais antiga em atividade ininterrupta, a Orquestra Sinfônica do Recife (OSR) completa 95 anos na próxima quarta (30) e a data não passará em branco, com celebração especial.

O grupo se apresentará, gratuitamente, na terça (29) e na própria quarta (30), em dois locais distintos, mas muito simbólicos.

O Teatro Santa Isabel, sede da OSR, localizado no Bairro do Recife, receberá o concerto especial da Orquestra na terça (29), a partir das 20h. Os ingressos, gratuitos, começam a ser distribuídos a partir das 10h da própria terça no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br, e a partir das 19h na bilheteria do teatro.

Já no dia do aniversário da OSR, a quarta (30), a Sinfônica do Recife fará, pela primeira vez, um concerto no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro das Conceição. Será também às 20h, com acesso gratuito, por ordem de chegada, até a capacidade máxima da igreja.

Repertório

As duas apresentações da OSR na semana do seu aniversário terão regência compartilhada pelos maestros Lanfranco Marcelletti Jr. e José Renato Accioly e contarão com as participações dos solistas Enock Chagas e Mizael França.

O repertório dos dois concertos será o mesmo e será quase todo dedicado a compositores pernambucanos. Com sete peças, o programa passeará por uma diversidade musical, que vai de Capiba a Chico Science, transitando entre o erudito e o popular.

Os concertos abrirão com a solenidade e brasilidade da peça “O Guarani”, de Carlos Gomes, grande clássico da música erudita nacional. Em seguida, a “Suite Carmem”, de Georges Bizet, compositor francês da era romântica.

Na sequência, apenas autores pernambucanos: Nilson Lopes e Clóvis Pereira estarão representados pelas composições “Suíte Nordeste” e “Dança Brasileira”, respectivamente.

Maestro Duda, que foi integrante da Orquestra Sinfônica, terá sua “Suíte Monet” executada no concerto.

O mangueboy Chico Science será lembrado em uma suíte com várias de suas composições, arranjadas por Melquíades Kidbone.

E encerrando o repertório, o eterno Capiba terá a sua “Recife Cidade Lendária” no concerto, com arranjo de Heudes Peixoto.

SERVIÇO

Concertos de aniversário da Orquestra Sinfônica do Recife - 95 anos

Quando: Terça (29), a partir das 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio - Recife-PE

Entrada franca, com distribuição dos ingressos na internet (a partir das 10h da terça) e na bilheteria do teatro (a partir das 19h)

Quando: Quarta (30), a partir das 20h

Onde: Santuário de Nossa Senhora da Conceição - Morro da Conceição - Recife-PE

Entrada franca, por ordem de chegada, até a capacidade máxima da igreja

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também