Música Erudita Orquestra Sinfônica do Recife celebra 150 anos da Ópera Carmen em concertos no Santa Isabel Concertos homenageiam uma das mais celebradas óperas do mundo, nestas terça (2) e quarta-feiras (3), no teatro de Santa Isabel, com entrada franca

A Orquestra Sinfônica do Recife (OSR) volta ao palco do Teatro de Santa Isabel, nesta terça (2) e quarta-feiras (3), às 20h, em concertos especiais em homenagem aos 150 anos da Ópera Carmen, uma das mais celebradas óperas do mundo. A entrada é franca, com ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro, a partir das 19h, nas duas datas..

O conjunto orquestral declarado patrimônio cultural do Recife, um dos mais antigos em atividade ininterrupta do país, apresenta a obra do compositor francês Georges Bizet, umas das mais executadas do mundo. A OSR será regida pelo maestro José Renato Accioly e participação de seis solistas, todos cantores de ópera pernambucanos.



A aclamada obra, cuja estreia mundial ocorreu em Viena, em 1875, e, em 1881, já estava sendo montada no Brasil. As apresentações são oferecidas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Ópera Carmem

O elenco será regido por Virgínia Cavalcanti, que interpretará a protagonista Carmen. Diel Rodrigues fará Don José, Luiz Kleber Queiroz emprestará sua voz a Escamillo, Anita Ramalho fará Micaela e Vanessa de Melo e Gleyce Vieira assumirão, respectivamente, as personagens Mercedes e Frasquita.

A Orquestra executará extratos das quatro partes da ópera.

- “Prelude”:“L’amour est un oiseaux rebelle”, “Parle moi de ma mére”, “Prés des remparts de Séville”.

- “Entr’acte”: “Chanson Bohéme”, “Votre toast, je peux vous le rendre” e “La fleur que tu m’avais jetée”.

- “Entra’acte”: “Mêlons, coupons!... En vain pour éviter”, “Je dis que rien ne m’epouvante”.

- “Entr’acte”: “Si tu m’aimes”, “Carmen, un bon conseil…” e “C’est toi! C’est moi!”.

A próxima e derradeira apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife em 2025 acontecerá no dia 14 de dezembro, dentro da programação do ciclo natalino.

*Com informações da assessoria



SERVIÇO:

Temporada 2025 de concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: 2 e 3 de dezembro, às 20h.

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Entrada franca: Ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro

