INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife celebra povos de língua alemã Concertos comemorativos, nesta terça (23) e quarta (24), têm participação do violinista alemão Oscar Bohórquez

Ao Recife e suas pontes, inclusive (e principalmente) as que atravessam mundos e sonoridades, uma celebração à altura dos 200 anos da imigração de povos de língua alemã no País vai ser realizada nesta terça (23) e quarta (24), no Teatro de Santa Isabel, região central da Capital pernambucana, com concertos da Orquestra Sinfônica do Recife e participação mais do que especial do violinista alemão Oscar Bohórquez.



Sob a regência do maestro José Renato Accioly, as apresentações, gratuitas, têm início às 20h.

Sequência

Em parceria com o Consulado Geral da Alemanha, será em meio a sopros, cordas e percussões, que a programação dos concertos trará na programação um repertório preparado especialmente para o momento.

Serão três peças: "Três Danças Brasileiras", do compositor paulista Camargo Guarnieri, e "A Grande Páscoa Russa", de Rimsky-Korsakov, músico russo, mestre em orquestração e integrante da chamada Os Cinco, cúpula erudita do século XIX da qual faziam parte Aleksandr Borodin, César Cui, Modest Mussorgsky e Moguchaya Kuchka.





Solo de Bohórquez

E será na última peça da apresentação, "Concerto para Violino em Mi Menor", do alemão Felix Mendelssohn - um dos compositores mais executados no mundo, é também autor da conhecida "Marcha Nupcial" - que o violonista Oscar Bohórquez fará sua participação, encerrando a apresentação das noites e colocando todos os instrumentos do palco, em sintonia com a música alemã.

Os concertos da Orquestra Sinfônica, oferecidos pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, podem ser vistos de forma gratuita, mediante retirada dos ingressos pela internet, a partir das 10h do dia do evento, no endereço ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br ou presencialmente na bilheteria do teatro, às 19h.

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife

Celebração dos 200 anos da imigração de povos de língua alemã no Brasil

Com participação do violonista Oscar Bohórquez

Quando: nesta terça (23) e quarta (24), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos gratuitos (via internet ou na bilheteria do teatro)

Instagram: @teatrodesantaisabel

