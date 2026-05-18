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CONCERTOS Orquestra Sinfônica do Recife celebra união entre Brasil e Argentina com concertos no Santa Isabel Espetáculos gratuitos acontecem nesta terça (19) e quarta (20), com regência de José Renato Accioly e participação do acordeonista argentino Chango Spasiuk

A Orquestra Sinfônica do Recife realiza, nesta terça (19) e quarta-feira (20), duas apresentações especiais no Teatro de Santa Isabel dedicadas à aproximação musical entre Brasil e Argentina.

Os concertos, com entrada gratuita, integram uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o Consulado da Argentina em comemoração à Data Nacional Argentina e aos 216 anos da Revolução de Maio de 1810.

Sob a condução do maestro José Renato Accioly, a programação terá como convidado o acordeonista argentino Chango Spasiuk, nascido na Província de Misiones e reconhecido internacionalmente pelo trabalho voltado à música regional argentina.

O repertório foi pensado para destacar conexões sonoras entre o Nordeste brasileiro e a tradição folclórica argentina. A primeira parte do espetáculo presta tributo à obra de Luiz Gonzaga, enquanto o segundo momento reúne composições de Spasiuk e temas consagrados da música argentina, tendo a sanfona como elemento de diálogo entre os dois países.

Os concertos fazem parte da temporada 2026 da Orquestra Sinfônica do Recife, conjunto reconhecido como Patrimônio Imaterial e Cultural da capital pernambucana.

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pela internet, a partir das 10h do dia de cada apresentação, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br. Também haverá distribuição presencial na bilheteria do teatro, a partir das 19h.

SERVIÇO

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife em celebração à Data Nacional Argentina

Quando: Terça (19) e quarta (20), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE

Entrada gratuita - com retirada de ingressos online e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3355-3323

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