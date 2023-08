A- A+

CONCERTO Orquestra Sinfônica do Recife: confira agenda de agosto do conjunto musical Orquestra apresenta concertos durante o mês de agosto no Teatro de Santa Isabel

No decorrer deste mês de agosto, o Teatro de Santa Isabel será palco para mais uma temporada de concertos da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), com início das apresentações nesta terça-feira (15), às 20h.



Abertos ao público, os concertos seguem nesta quarta-feira (16) e nos próximos dias 29 e 30. Já em 22 de agosto o conjunto orquestral vai realizar um ensaio aberto direcionado a estudantes e ao público em geral - com o intuito de formar novas plateias para a música erudita no Recife.









Ingressos gratuitos

Para o concerto de amanhã, quem quiser pode acessar a plataforma Conecta Recife e reservar os bilhetes para acesso à apresentação.



Haverá também distribuição na bilheteria física do Santa Isabel, a partir das 19h desta terça-feira. A mesma logística ocorrerá para o concerto do dia seguinte, na quarta-feira (16): via plataforma e bilheteria física - neste caso, sempre uma hora antes do início da apresentação.





Sob regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr., e participação da solista mezzo-soprano Virgínia Cavalcanti, os concertos da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR) são oferecidas pela Prefeitura da Cidade, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

No repertório do concerto inaugural, duas peças vão ser apresentadas: “Sinfonia Nº 4”, de Gustav Mahler, compositor checo-austríaco e “Episódio Sinfônico”, compositor, regente e professor de música carioca Francisco Braga.

Serviço

Concertos de agosto da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: dias 15, 16, 29 e 30 de agosto, 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio



Acesso gratuito, com reserva dos bilhetes na Conecta Recife e no teatro (uma hora antes do início do concerto)

