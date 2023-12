A- A+

concerto Orquestra Sinfônica do Recife e Aria Social fazem mais uma noite histórica no Teatro de Santa Isabel Com dois solistas e 58 coristas do Aria Social, a OSR executou obras de Mozart e a "Missa Armorial", de Capiba

Momento histórico na trajetória da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), nesta quinta-feira (30). Foi a segunda noite do concerto em parceria com o Aria Social, que teve à frente a maestrina Rosemary Oliveira.

O luxuoso Teatro de Santa Isabel, na região central do Recife, recebeu a apresentação, que contou com os 68 músicos da OSR, além de 58 coristas e dos dois solistas Rodrigo Lins e Gleicy Vieira, do Aria Social.

Rosemary Oliveira fez história ao ser a primeira mulher a reger a OSR em 73 anos. Antes dela, em setembro de 1950, a gaúcha Joanídia Sodré (1903-1975) – primeira maestrina da América do Sul – havia ocupado a regência do grupo. Esta foi vez a segunda que Rosemary assumiu a regência da OSR.



Com 35 anos de trajetória na música, a maestrina, que também é vice-presidente do Aria Social, já havia comandado o grupo nos dias 7 e 8 deste mês.



“É muito emocionante pra mim, como mulher, musicista e maestrina. O fato de ser mulher [regendo a OSR] gerou toda uma expectativa, mas eu tô muito feliz, porque é uma oportunidade para incentivar outras mulheres, pois nossa cidade tem boas maestrinas, nosso Brasil tem muitas pessoas que trabalham com música, muitas mulheres formadas em regência. Acho que é um incentivo para essas mulheres também", declarou Rosemary minutos antes do concerto.





Do erudito europeu ao Armorial

Para os dois concertos desta semana, Rosemary e OSR prepararam um programa com quatro peças. Três delas – “Si vuol ballare”, “Voi, Che Sapete” e “Cinque... dieci...venti...trenta” – fazem parte da ópera-bufa “As bodas de Fígaro”, de autoria do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.



Nesse primeiro momento, a soprano Gleicy Vieira e o barítono Rodrigo Lins – “crias” do Aria Social – solaram, cada um, um número, e se juntaram ao final deste primeiro momento, no que foram aplaudidos de pé pela plateia.

Na sequência, os 58 jovens coristas do Aria Social se juntaram à OSR para executarem a “Missa Armorial”, de Capiba, com arranjos do maestro Clóvis Pereira. Momento emocionante da noite, com músicas que seguem os preceitos estéticos do Movimento Armorial: união de elementos da cultura popular com vestimenta erudita.

Aniversário

Criadora da Aria Social, a bailarina Cecilia Brennand marcou presença na noite e recebeu homenagens pela passagem do seu aniversário, exatamente neste 30 de novembro. Ela recebeu flores das mãos de Rosemary Oliveira – elas atuam juntas no Aria Social há 19 anos – e ganhou um “Parabéns pra Você” da orquestra e plateia, em coro.

“Foi um presente de Deus, uma grande bênção. Uma grande honra ganhar um parabéns tocado pela OSR”, disse Cecilia. “É um casamento da dança com a música, porque tem toda uma movimentação muita expressiva do coro do Aria Social. E a própria maestrina é uma dançarina, porque ela rege com uma levceza, parece uma fada,m rege com suavidade. Foi uma noite sublime, realmente. A ‘Missa Armorial’ elevou nosso espírito.”



Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros