MUSICA Orquestra Sinfônica do Recife, em parceria com o Aria Social, apresenta novos concertos femininos A maestrina Rosemary Oliveira fará mais duas apresentações à frente do conjunto

Orquestra Sinfônica do Recife fará mais duas apresentações sob a regência histórica da maestrina Rosemary Oliveira. Abertos ao público, os concertos serão nos próximos dias 29 e 30 de novembro, a partir das 20h, no Teatro de Santa Isabel, e fazem parte da temporada 2023 do conjunto orquestral, mantido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

A programação é gratuita. Para o concerto do dia 29, terá prioridade de acesso o público que não conseguiu entrar nos concertos anteriores da maestrina e deixou o nome cadastrado para as próximas datas. Os demais ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h. No dia 30, a distribuição de ingressos será normalizada e se dará em formato híbrido: pelo site, a partir das 10h do dia 30, e na bilheteria do teatro, a partir das 19h.



O programa preparado por Rosemary, primeira mulher a reger a Sinfônica em mais de 70 anos, contará com quatro peças, celebrando desde o erudito europeu ao armorial pernambucano: “Si vuol ballare”, “Voi, Che Sapete” e “Cinque... dieci...venti...trenta”, de Mozart, além da “Missa Armorial”, de Capiba. A apresentação contará com a participação especial da soprano Gleyce Vieira e do barítono Rodrigo Lins.

O concerto do dia 30 será transmitido pela TV Conecta Recife. Pelo computador, celular ou por uma smart TV, será possível acompanhar ao vivo cada detalhe da noite musical histórica. A transmissão será feita pelo perfil da TV Conecta no YouTube, a partir das 20h.

Serviço:

Orquestra Sinfônica do Recife sob regência da maestrina Rosemary Oliveira

Quando: 29 e 30 de novembro, a partir das 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - Santo Antônio

Ingressos: Gratuitos na bilheteria do teatro e pelo site

