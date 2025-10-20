A- A+

Gratuito Orquestra Sinfônica do Recife fará dois concertos com regência do mineiro Marcos Silva-Santos Apresentações acontecem terça-feira (21) e quarta-feira (22), no Teatro de Santa Isabel, às 20h

Nesta terça-feira (21) e na quarta-feira (22), às 20h, no Teatro de Santa Isabel, a Orquestra Sinfônica do Recife apresenta dois concertos gratuitos. Elas contam com a participação do maestro mineiro Marcos Silva-Santos, que assumirá a regência da orquestra recifense pela segunda vez.



Os concertos são oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Como já se sabe, os ingressos são distribuídos pela internet e presencialmente. No dia de cada apresentação, a distribuição inicia às 10h, através do site aqui. Uma hora antes do início de cada concerto, os ingressos também serão oferecidos na bilheteria do Santa Isabel.

Na programação: “Variações sobre um Tema de Haydn”, de autoria de um dos mais celebrados compositores da música erudita internacional: Johannes Brahms. Serão executadas ainda “Tierra Temporal”, de José Pablo Moncayo, “Introdução e Variações sobre um Tema de Schubert”, de Ferdinand David, e “Concerto para Clarinete e Orquestra”, de Artie Shaw, que contará com a participação de outro convidado, de mesmo quilate: o jovem clarinetista recifense Renato Mello.



Serviço

Temporada 2025 de concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife

Datas: 21 e 22 de outubro

Horário: 20h

Local: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Entrada franca: ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro



*Com informações da assessoria de imprensa!

