música Orquestra Sinfônica do Recife homenageia a música argentina em concerto gratuito nesta terça (21) Apresentação terá a participação especial do solista Rodolfo Mederos, bandoneonista e compositor argentino

Nesta terça (21), a Orquestra Sinfônica do Recife apresenta um concerto especial, em homenagem à música dos nossos “hermanos” argentinos. A apresentação marca a Data Nacional Argentina e o 214º Aniversário da Revolução de Maio de 1810. O concerto, que é gratuito, será às 20h, no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife.

O concerto é uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o Consulado Argentino e terá regência do maestro José Renato Accioly, assim como a participação especial do solista Rodolfo Mederos, bandoneonista e compositor argentino que contabiliza mais de 50 anos de uma consagrada e premiada carreira musical – já tocou com Astor Piazzolla e Mercedes Soza, além de ter conquistado o prêmio de Honra ao Mérito Konex e duas indicações ao Grammy Latino.

O repertório será inteiramente dedicado a compositores e clássicos argentinos. O concerto abrirá com “Danças do Balé Estancia”, de Alberto Ginastera, seguida de tangos célebres daquele país, assinados pelos autores Augusto Berto, Arturo de Bassi, Angel Villoldo, Carlos Gardel e Astor Piazzola, além do próprio Rodolfo Mederos.

Os ingressos para o concerto são gratuitos e começam a ser distribuídos a partir das 10h desta terça (21), no site do Santa Isabel; depois, uma hora antes da apresentação, na bilheteria do teatro.

SERVIÇO

Temporada 2024 de concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: 21de maio, às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel | Praça da República, Santo Antônio - Recife/PE

Ingressos: gratuitos, distribuídos a partir das 10h, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br; e uma hora antes da apresentação, na bilheteria do teatro

