Orquestra Sinfônica do Recife: ingressos começam a ser distribuídos; saiba como adquirir

Os ingressos para o concerto da Orquestra Sinfônica do Recife - que estreia a temporada 2023 nesta quarta-feira (12), às 20h, no Teatro de Santa Isabel - começam a ser distribuídos na bilheteria virtual, aberta até o meio-dia de amanhã.



Inicialmente serão distribuídos gratuitamente 200 ingressos, que podem ser adquiridos no site Conecta Recife ou pelo APP. Os contemplados vão receber mensagem via WhatsApp, enviada ao número informado no site.









A distribuição virtual dos ingressos está em fase experimental, adotada como estratégia da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. A ideia é criar alternativas para viabilizar e democratizar o acesso às apresentações da Orquestra.

Em paralelo à distribuição digital, também ficarão disponíveis os bilhetes no teatro, uma hora antes do início do concerto. Assim como segue valendo o cadastro das pessoas que não forem atendidas, em razão da capacidade de público do teatro, para garantir a prioridade de acesso ao concerto já marcado para o próximo dia 19.



O Concerto

Abrindo a temporada 2023 e sob a regência de Lanfranco Marcelletti Jr., o concerto da Orquestra Sinfônica do Recife vai contemplar as composições "Sinfonietta n 2", do pernambucano Dadá Malheiros e a "Sinfonia n 6", em si menor, da Op. 74 - conhecida como "A Patética", de Tchaikovsky.



Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife



Quando; Quarta-feira (12), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel



Ingressos gratuito no site Conecta Recife, via APP ou na bilheteria do teatro, uma hora antes do concerto

Praça da República, s/n, Santo Antônio

Informações: 3355-3323

