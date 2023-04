A- A+

Música Clássica Orquestra Sinfônica do Recife inicia temporada 2023 de apresentações gratuitas Primeiras apresentações do ano ocorrem nos dias 12 e 19 de abril, no Teatro de Santa Isabel

O mês de abril marca a abertura da temporada de apresentações da Orquestra Sinfônica do Recife em 2023. Serão dois concertos gratuitos, nos próximos dias 12 e 19, sempre às 20h, no Teatro de Santa Isabel.

No primeiro dia, a regência será de Lanfranco Marcelletti Jr. Estão no programa as composições “Sinfonietta nº 2”, do pernambucano Dadá Malheiros e “ Sinfonia nº 6”, em si menor, da Op. 74, conhecida como “A Patética”, de Tchaikovsky.

Já no dia 19, o concerto conta com regência do maestro José Renato Accioly, com participação do violinista alemão Oscar Bohórquez. Promovida em parceria com o Consulado Geral da Alemanha Recife, a apresentação celebra a Semana da Língua Alemã.



O acesso às sessões é gratuito e os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h. Promovidos pela Prefeitura do Recife, os concertos da Orquestra Sinfônica são oferecidos todos os meses.

Veja também

CELEBRIDADES Culpa do inferno astral? Entenda as últimas polêmicas envolvendo Virgínia Fonseca