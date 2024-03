A- A+

ANIVERSÁRIO DA CIDADE Orquestra Sinfônica do Recife realiza dois concertos gratuitos a partir desta quarta-feira (13) Apresentações integram a programação do aniversário de 487 anos da capital pernambucana

A Orquestra Sinfônica do Recife inicia a temporada 2024 com dois concertos gratuitos, nestas quarta (13) e quinta-feiras (14). As apresentações acontecem no Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, área central da capital pernambucana, às 20h, e integram a programação do aniversário de 487 anos da capital pernambucana.

As apresentações fazem parte também do Festival Interativo de Música e Arquitetura (Fima), que percorre o Brasil inteiro com apoio da Lei Rouanet. O objetivo é promover e estimular o encontro entre os patrimônios culturais, musicais e arquitetônicos do país.

As sessões são regidas pelo maestro titular da Orquestra, Lanfranco Marcelletti, com a participação da soprano Alzeny Nelo. O repertório contém oito peças, contemplando desde Verdi aos acordes ensolarados do frevo, que embalam a história da aniversariante e superlativa capital do Recife.

Para prestigiar os concertos, é possível adquirir os ingressos gratuitamente no portal Conecta Recife. Para a apresentação desta quarta, os ingressos no canal online já estão esgotados, mas haverá distribuição de entradas na bilheteria do teatro, uma hora antes do concerto.

Para a segunda noite, a distribuição começa às 10h desta quinta-feira (14) no portal Conecta Recife e a partir das 19h na bilheteria do Santa Isabel.

O repertório preparado por Lanfranco começa com a “Sinfonia da ópera I Puritani”, de Vincenzo Bellini, seguido por “Alvorada e Ária da ópera II Schiavo”, do brasileiro Carlos Gomes; “Ária da ópera Um Ballo in Maschera, de Giuseppe Verd;, e “The Unanswered Question”, de Charles Ives.

O último bloco do espetáculo reúne composições dedicadas ao Recife. Integram o ato “Lamento e Dança Brasileira”, de Clóvis Pereira; e “Música para Metais n⁰ 2”, de Maestro Duda. Também está prevista a execução de “Ária (cantiga) da Bachiana Brasileira n⁰ 4”, de Villa Lobos. O final chega com um medley de frevos no bis, num convite à população para participar do show.

Orquestra Sinfônica do Recife - Foto: Brenda Alcântara/PCR

Programação

Início da Temporada 2024 de Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Datas: 13 (quarta) e 14 (quinta) de março

Horário: 20h

Local: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Entrada franca: Ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro.

Veja também

BBB 24 ''O Poder do Falso'': Boninho explica a nova dinâmica que vai acontecer na casa do BBB 24