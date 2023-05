A- A+

INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife: saiba como adquirir ingressos gratuitos para o concerto Concerto do conjunto acontece nesta quarta-feira (24) no Teatro de Santa Isabel

Os ingressos para o concerto da Orquestra Sinfônica do Recife - marcado para esta quarta-feira (24), a partir das 20h, no Teatro de Santa Isabel, estão disponíveis e podem ser adquiridos no site/aplicativo Conecta Recife (conecta.recife.pe.gov.br).

Gratuitos, foram disponibilizados 200 bilhetes. Além do site/APP, interessados em assistir à apresentação também podem resgatar os ingressos na bilheteria do Teatro de Santa Isabel, pelo menos uma hora antes do concerto.









Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o concerto desta quarta-feira encerra a programação de maio do conjunto musical. Sob a regência do maestro Lanfranco Marcelleti Jr., a apresentação também vai contar com solo do pianista espanhol Daniel del Pino.



No palco, duas peças serão levadas ao público: "Sinfonia em Sol Menor", do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno e "Concerto para Piano em La Menor", de Edvard Hagerup Grieg, compositor e pianista norueguês. Ocasião em que será apresentado o solo de del Pino.





Recital de Daniel del Pino

No dia seguinte a concerto, na quinta-feira (25), também no palco do Santa Isabel, o pianista espanhol Daniel del Pino apresenta recital, a partir das 20h.



Com acesso também gratuito - os ingressos serão distribuídos a partir das 19h, na bilheteria do teatro - o concerto tem apoio da Embaixada da Espanha no Brasil e do Instituto Cervantes, em articulação com a Prefeitura do Recife e com a Orquestra Sinfônica.

Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife



Quando; Quarta-feira (24), a partir das 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel



Acesso gratuito - com distribuição dos ingressos via site/APP Conecta Recife e na bilheteria do teatro (uma hora antes da apresentação)





Recital do pianista espanhol Daniel del Pino

Quando: Quinta-feira (25), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel

Acesso gratuito - com distribuição dos ingressos via site/APP Conecta Recife e na bilheteria do teatro (uma hora antes da apresentação)



Praça da República, Santo Antônio, Recife

Informações: 3355-3323



