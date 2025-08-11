A- A+

ERUDITO Orquestra Sinfônica do Recife se apresenta gratuitamente nesta terça (12) e quarta (13) Programa terá peças do compositor alemão Hoffmeister e do russo Rimsky-Korsakov; ingressos começam a ser distribuídos na internet, a partir das 10h desta terça (12)

Esta semana tem concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), um dos mais antigos conjuntos orquestrais em atividade ininterrupta no País. Será nesta terça (12) e quarta (13), às 20h, no Teatro de Santa Isabel, bairro de Santo Antônio.

Os concertos gratuitos fazem parte da temporada 2025 da OSR. Os ingressos começam a ser distribuídos pela internet a partir das 10h desta terça (12), no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br. E na bilheteria, os ingressos estarão disponíveis a partir das 19h de cada noite de concerto.

Sob a regência do maestro titular, Lanfranco Marcelletti Jr., os concertos terão como solistas Cícero Júnior e Clóvis Pereira Filho, ambos integrantes da OSR.

O programa terá duas peças: “Concerto para Viola em Ré”, do compositor alemão Hoffmeister, e a célebre “Sheherazade”, do compositor russo Rimsky-Korsako, composta em 1888, inspirada na coleção de histórias e contos populares do Oriente Médio “As Mil e Uma Noites”.

SERVIÇO

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: terça (12) e quarta (13), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE

Entrada gratuita - com distribuição dos ingressos, na internet, a partir das 10h de cada dia de concerto; e na bilheteria do teatro, a partir das 19h



Com informações da assessoria de imprensa

