ERUDITO

Orquestra Sinfônica do Recife se apresenta gratuitamente nesta terça (12) e quarta (13)

Programa terá peças do compositor alemão Hoffmeister e do russo Rimsky-Korsakov; ingressos começam a ser distribuídos na internet, a partir das 10h desta terça (12)

Orquestra Sinfônica do Recife se apresenta nesta terça (12) e quarta (13)Orquestra Sinfônica do Recife se apresenta nesta terça (12) e quarta (13) - Foto: Marcos Pastich/Arquivo PCR

Esta semana tem concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), um dos mais antigos conjuntos orquestrais em atividade ininterrupta no País. Será nesta terça (12) e quarta (13), às 20h, no Teatro de Santa Isabel, bairro de Santo Antônio.

Os concertos gratuitos fazem parte da temporada 2025 da OSR. Os ingressos começam a ser distribuídos pela internet a partir das 10h desta terça (12), no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br. E na bilheteria, os ingressos estarão disponíveis a partir das 19h de cada noite de concerto.

Sob a regência do maestro titular, Lanfranco Marcelletti Jr., os concertos terão como solistas Cícero Júnior e Clóvis Pereira Filho, ambos integrantes da OSR. 

O programa terá duas peças: “Concerto para Viola em Ré”, do compositor alemão Hoffmeister, e a célebre “Sheherazade”, do compositor russo Rimsky-Korsako, composta em 1888, inspirada na coleção de histórias e contos populares do Oriente Médio “As Mil e Uma Noites”.

SERVIÇO
Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife
Quando: terça (12) e quarta (13), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE
Entrada gratuita - com distribuição dos ingressos, na internet, a partir das 10h de cada dia de concerto; e na bilheteria do teatro, a partir das 19h
 

Com informações da assessoria de imprensa

