MÚSICA DE CINEMA Orquestra Sinfônica do Recife realiza concerto com trilhas de filmes pernambucanos Programa conta com músicas dos filmes "O Agente Secreto", "Bacurau" e "Brasil S/A"

A Orquestra Sinfônica do Recife abre a temporada anual de apresentações com “Concerto de Cinema”, no Teatro de Santa Isabel. Nesta quarta (11) e quinta-feira (12), as apresentações darão destaque às trilhas sonoras de filmes pernambucanos.

O repertório inclui a música-tema de “O Agente Secreto”, longa-metragem que concorre ao Oscar neste domingo (15). Mateus Alves e Tomaz Alves Souza assinam a composição.

A dupla também está no programa com a trilha de “Bacurau” (2019), filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Além disso, “Brasil S/A” (2014), longa de Marcelo Pedroso com trilha de Mateus Alves, também conta com músicas no concerto.

Os músicos da orquestra estarão sob a regência do maestro assistente José Renato Accioly. O concerto homenageia ainda o manguebeat, com a “Suíte Nação Zumbi”, um medley com músicas da icônica banda, orquestrado por Kid Bone.

Celebrando o aniversário da capital pernambucana, a orquestra executa um arranjo especial de “Recife, Cidade Lendária”, de Capiba, também assinado por Kid Bone. Para completar, o público vai ouvir o clássico “Alvorada”, de Carlos Gomes; “Cangaço de Vida e Morte”, de Paulo Arruda; e “Fantasia Sobre Asa Branca”, de Hilson Costa.

Serviço:

“Concerto de Cinema”, da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: quarta (11) e quinta-feira (12), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Entrada gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria do teatro ou no site Conecta Recife

Informações: @orquestrasinfonicadorecife

