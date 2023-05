A- A+

MÚSICA ERUDITA Orquestra Sinfônica: ingressos gratuitos para concerto desta quarta (17) estão disponíveis Orquestra Sinfônica do Recife apresenta concerto no Teatro de Santa Isabel, com regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr.

Os ingressos, gratuito, para o concerto da Orquestra Sinfônica do Recife - marcado para esta quarta-feira (17) no Teatro de Santa Isabel - já podem ser adquiridos no site/APP do Conecta Recife. Estão disponíveis 200 bilhetes para acesso à apresentação, que terá a regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr.



A apresentação, promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, é a terceira deste mês de maio, tem início às 20h. No dia seguinte, na quinta-feira (18), a Orquestra Sinfônica do Recife celebra 173 anos.









Além do site/APP Conecta Recife, também haverá distribuição de ingressos na bilheteria do Santa Isabel, no dia da apresentação - uma hora antes do início do concerto.



Programa

Para o concerto desta quarta-feira (17), serão apresentadas seis peças, com pelo menos metade do repertório dedicado a Beethoven. São elas: "Sinfonia n 3", "Marcha Fúnebre" e a "Sinfonia n 1".



Além de Beethoven, o conjunto apresenta também "O Garatuja", de Nepomuceno, a "Sinfonieta n 2", de Dadá Malheiros e a "Sinfonia n 6", de Tschaikovsky.



O último concerto da Sinfônica neste mês de maio, está marcado para o próximo dia 24, também no Teatro de Santa Isabel.



Serviço

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife



Quando: Quarta-feira (17), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel



Ingressos gratuitos no site/APP Conecta Recife e na bilheteria do teatro (uma hora antes da apresentação)



Praça da República, Santo Antonio

Informações: 3355-3323

Serviço

Temporada 2023 de concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Data: 17 de maio

Horário: 20h

Local: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Entrada franca: Ingressos distribuídos no Conecta Recife, a partir de hoje, e na bilheteria do teatro, uma hora antes da apresentação

