MÚSICA Orquestra Sinfônica realiza último concerto do semestre nesta quinta-feira (29) Apresentação terá regência de Lanfranco Marcelletti e participação especial do pianista chinês Duo Zhang

Recife se despede do mês de junho com forró e música erudita. Enquanto o São João celebra seus últimos acordes em oito arraiais espalhados pela cidade, a Orquestra Sinfônica convida a cidade para os últimos concertos do semestre, nos próximos dias 28 e 29, no Teatro de Santa Isabel, a partir das 20h. Gratuitas e abertas ao público, as apresentações terão regência do maestro Lanfranco Marcelletti.

Para o concerto da quina-feira (29), serão disponibilizados 200 ingressos no site e no aplicativo Conecta Recife a partir do dia 28. Também haverá distribuição de ingressos na bilheteria do Santa Isabel, a partir das 19h, uma hora antes do show.

O repertório das duas sessões contará com uma das mais célebres peças eruditas produzidas no Brasil, a “Bachianas Nº 2”, de Heitor Villa-Lobos. E também com o “Concerto Nº 2” para Piano, de Sergei Rachmaninoff, compositor, pianista e maestro russo, um dos últimos grandes expoentes do estilo Romântico na música erudita ocidental. As apresentações contarão com a participação especial do pianista chinês Duo Zhang.

Serviço

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Quinta-feira (29), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Bairro de Santo Antônio

Entrada franca: Ingressos distribuídos no Conecta Recife e/ou na bilheteria do teatro

