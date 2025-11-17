Orquestra Sinfônica do Recife apresenta nesta terça (19) concerto gratuito na Basílica do Carmo
Apresentação terá regência do maestro convidado Helder Passinho
Peças que passam pela "Abertura Cubana", do compositor americano Gershwin, à "Valsa do Imperador" de Johann Strauss II, compõem o programa do concerto que a Orquestra Sinfônica do Recife apresenta nesta terça (19), às 20h, na Basílica do Carmo.
A apresentação, gratuita (por ordem de chegada, até atingir a lotação do espaço) terá na regência o maestro convidado Helder Passinho - professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sendo regente na sinfônica da instituição.
Oferecido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o concerto, além das peças citadas, apresenta ainda "Batuque", do brasileiro Lorenzo Fernandez.
"Suíte Pernambucana", de Guerra Peixe e "Música para Metais nº 2", do maestro Duda, integram também o repertório da noite.
Após o concerto desta terça, a Orquestra Sinfônica do Recife volta a se apresentar nos dias 2 e 3 de dezembro.
SERVIÇO
Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife
Sob regência do maestro convidado Helder Passinho
Quando: Terça-feira (19), às 20h
Onde: Basílica do Carmo - Av. Dantas Barreto, 646, Santo Antônio
Acesso gratuito
Informações: @orquestrasinfonicadorecife