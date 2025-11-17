Orquestra Sinfônica do Recife apresenta nesta terça (19) concerto gratuito na Basílica do Carmo

A- A+

Peças que passam pela "Abertura Cubana", do compositor americano Gershwin, à "Valsa do Imperador" de Johann Strauss II, compõem o programa do concerto que a Orquestra Sinfônica do Recife apresenta nesta terça (19), às 20h, na Basílica do Carmo.

A apresentação, gratuita (por ordem de chegada, até atingir a lotação do espaço) terá na regência o maestro convidado Helder Passinho - professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sendo regente na sinfônica da instituição.





Oferecido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o concerto, além das peças citadas, apresenta ainda "Batuque", do brasileiro Lorenzo Fernandez.



"Suíte Pernambucana", de Guerra Peixe e "Música para Metais nº 2", do maestro Duda, integram também o repertório da noite.



Após o concerto desta terça, a Orquestra Sinfônica do Recife volta a se apresentar nos dias 2 e 3 de dezembro.



SERVIÇO

Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife

Sob regência do maestro convidado Helder Passinho

Quando: Terça-feira (19), às 20h

Onde: Basílica do Carmo - Av. Dantas Barreto, 646, Santo Antônio

Acesso gratuito

Informações: @orquestrasinfonicadorecife

