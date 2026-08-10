Orquestra Sinfônica do Recife faz concertos gratuitos no Santa Isabel nesta terça (11) e quarta (12)
Conjunto musical segue em celebração aos 96 anos, completados no último 30 de julho; ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro
Celebrados no último 30 de julho, os 96 anos da Orquestra Sinfônica do Recife seguem em exaltação com concertos comemorativos, a exemplo dos que vão acontecer nesta terça-feira (11) e quarta-feira (12) no Teatro de Santa Isabel, a partir das 20h.
Gratuitos, com ingressos disponíveis na bilheteria do teatro, as apresentações terão no programa a "Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op. 68", de Johannes Brahms até "Kol Nidrei", composição sobre a antiga oração judaica do "Yom Kippur", de autoria de Max Bruch.
E o "Concerto para Piano e Orquestra", do argentino José Alberto Kaplan que, naturalizado brasileiro, escreveu suas músicas e sua história, boa parte delas, na Paraíba, também integra o programa.
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Com regência de Lanfranco Marcelletti Jr., a Orquestra Sinfônica do Recife - cujos concertos são oferecidos pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife - leva para o palco a participação especial dos solistas Gabriel David (violoncelo) e Fernando Müller (piano).
A Orquestra
Fundada em 30 de julho de 1930, por Walter Cox, pelo compositor Ernani Braga e por Vicente Fittipaldi - este, seu primeiro maestro - antes de se chamar Orquestra Sinfônica do Recife, o conjunto musical era denominado de Orquestra Sinfônica de Concertos Populares.
Além de Fittipaldi, já teve como regentes: Mário Câncio (1962-1974); Guedes Peixoto (1975-1984); Eleazar de Carvalho (1985-1988); Eugene Egan(1989); Arlindo Teixeira (1991), Diogo Pacheco (1992); Carlos Veiga (1993-2000); Osman Giuseppe Gioia (2001-2013); e Marlos Nobre (2013-2020), além dos atuais Lanfranco Marcelletti Jr. e José Renato Accioly.
Em 2018 a orquestra foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da capital pernambucana.
SERVIÇO
Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife - Celebração aos seus 96 anos
Quando: Terça (11) e Quarta (12), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Informações: @orquestrasinfonicadorecife