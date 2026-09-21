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MÚSICA ERUDITA Regente e solista mulheres comandam concertos da Orquestra Sinfônica do Recife no Santa Isabel Gratuitas, as apresentações acontecem nesta terça (22) e quarta (23) às 20h

Com a maestrina francesa Nathalie Marin e a violoncelista Michelle Guedes Pimentel à frente, a Orquestra Sinfônica do Recife apresenta nesta terça (22) e quarta (23) concertos gratuitos no Teatro de Santa Isabel.

Junto ao protagonismo feminino para a apresentação, será executado repertório inédito pela orquestra.



No programa, a execução do Concerto em Mi menor para violoncelo e orquestra, Op. 85, assinado por Edward Elgar e interpretado por Michele Guedes Pimentel, e a Sinfonia nº 8 em si menor, D. 759, a conhecida "Sinfonia Inacabada", de Franz Schubert.





Brasil-França

Oferecidos pela Prefeitura do Recife, através da Secretartia de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, os concertos contam também com o apoio do Consulado da França no Brasil.



A regente francesa Nathalie Marin já subiu ao púlpito da orquestra, em 2024, quando se tornou a terceira mulher a reger o conjunto instrumental, sendo a primeira estrangeira a tomar a frente de um concerto da sinfônica recifense.



No ano seguinte, em 2025, ela assumiu outra vez as batutas.



Os ingressos para as apresentações podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do teatro, uma hora antes do início de cada concerto.

SERVIÇO

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Com Nathalie Marin e Michelle Guedes Pimentel

Quando: terça (22) e quarta (23), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Acesso gratuito (com retirada dos ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo)

Informações: @orquestrasinfonicadorecife





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