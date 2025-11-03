Maestro Duda será celebrado em concerto da Sinfônica do Recife, no Teatro de Santa Isabel
Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife acontece nesta quarta-feira (5); acesso gratuito
As nove décadas de vida de um dos símbolos maiores do Frevo pernambucano, o Maestro Duda, ganham celebração na próxima apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), marcada para esta quarta-feira (5), às 20h, no Teatro de Santa Isabel.
Gratuito, o concerto terá regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr.. No palco, haverá tambéma participação da violista Raquel Paz e do trompetista Helder Passinho.
No repertório da noite, composições de Duda, a exemplo de "Uma visão Nordestina" e "Concerto para Trompete e Orquestra, integram a programação.
De Marcos Antunes, integrante da orquestra, Lanfranco comanda a inédita "Serenata para Viola". Ainda na programação, outras peças serão executadas pelo conjunto musical - que tem apresentação oferecida pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
Os ingressos para o concerto serão distribuídos na quarta-feira, a partir das 10h neste site. Na bilheteria do teatro eles também podem ser retirados, a partir das 19h, uma hora antes do início do espetáculo.
Maestro Duda
Patrimônio Vivo de Pernambuco, José Ursicino da Silva, o Maestro Duda, tem boa parte dos seus 90 anos de vida dedicados à música.
Além de compositor, Duda é também regente, arranjador e instrumentista. Tem incursões no choro e no samba, peças escritas para orquestras, inclusive para a Sinfônica do Recife.
Na carreira como músico, Maestro Duda guarda também os tempos em que foi professor do Conservatório Pernambucano de Música.
SERVIÇO
Concerto da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), celebrando Maestro Duda
Quando: Quarta-feira (5), às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio
Acesso gratuito (com ingressos distribuídos neste site, a partir das 10h do dia da apresentação, e na bilheteria do teatro a partir das 19h)
Informações: @orquestrasinfonicadorecife