Oruam anuncia disco após prisão e é acusado por forçar detenção para marketing

O trapper Oruam anunciou o lançamento de um disco, na última quinta-feira (20), poucas horas após ser preso por direção perigosa de um veículo automotor na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Autoridades consideram que o rapaz de 23 anos realizou o crime propositalmente em frente a uma blitz — o jovem deu um "cavalo de pau", manobra intencional em que o carro desliza lateralmente, no local onde era realizado uma operação policial na via —, visando justamente chamar atenção para si, numa "estratégia de marketing" para o novo álbum.

A ação, aliás, teria sido filmada por parte da equipe dele. Especula-se que as imagens integrarão um clipe de uma das canções inéditas.

O fato gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Seguidores do trapper questionaram a postura de Oruam, que foi liberado da prisão após pagar a fiança de R$ 60.720, o equivalente a 40 salários mínimos.

"Foi tudo encenação?", indagou um internauta, por meio do Instagram. "O cara usou a polícia o Estado para promover o lançamento de um clipe?", espantou-se outra pessoa.

Diante da reação negativa, Oruam se manifestou sobre o caso.

"Eu sou traper de verdade, cara, eu não faço marketing. Eu mandei a porr* da chapa na frente da viatura", escreveu o cantor, numa publicação no Instagram. Instantes depois, ele anunciou que lançará, em breve, o álbum intitulado "Liberdade".

Em seguida, ele novamente tocou no assunto para afastar as especulações de que teria atraído os holofotes para si com a intenção de se promover.

"Vou responder com música. Não aguento mais todo mundo falando de mim. Minha mente está uma confusão", afirmou o rapaz.

Quem é Oruam?

Um dos principais nomes do rap e do trap nacional, o rapper Oruam — ou Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, seu nome de batismo — é uma figura conhecida por se envolver numa série de polêmicas.

Filho do traficante Marcinho VP, preso desde 1996, Oruam se tornou alvo de críticas de milhares de fãs nas redes sociais, em março da ano passado, após realizar um show no festival Loolapalooza, em São Paulo.

Na ocasião, ele subiu ao palco com uma camiseta pedindo pela liberdade da figura paterna. Marcinho está condenado a 44 anos de prisão, por tráfico de drogas e homicídios.

À época, diante da repercussão negativa do caso, o cantor explicou que sua manifestação no festival de música era "só um desabafo de um menor que cresceu sem ter o seu pai perto", como escreveu por meio do Instagram.

"Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai, e nem de quer vê-lo em liberdade", ressaltou Oruam. A publicação, no entanto, atraiu mais e mais críticas.

Além com a relação com o pai, Oruam também é envolvido com outra grande nome do tráfico carioca: Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Considerado tio do músico, Elias foi homenageado pelo sobrinho com uma tatuagem na barriga.

Apesar das controvérsias em torno de sua família, o cantor é considerado um dos maiores nomes no atual cenário do rap e do trap, com uma carreira iniciada em 2021.

Atualmente, ele tem mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com músicas de sucesso como “Diz aí qual é o plano?”, “Rolé na favela de nave”, “Horas iguais” e “Oh garota, eu quero você só pra mim”, seu último hit, ao lado de MC Tuto e Zé Felipe.

