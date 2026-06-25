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Celebridades Oruam com tuberculose? Advogados informam quadro grave de saúde de rapper foragido; entenda Segundo laudos médicos anexados ao processo, Oruam apresenta "lesões nos tecidos pulmonares, tosse crônica e perda de peso"

Os advogados do rapper Oruam informaram à Justiça que o artista enfrenta um grave quadro de saúde. Segundo a defesa, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno foi diagnosticado com tuberculose pulmonar. Ele tem um pedido de prisão mpreventiva aberto e segue foragido.

Entenda

Segundo laudos médicos anexados ao processo, Oruam apresenta "lesões nos tecidos pulmonares, tosse crônica e perda de peso". A defesa argumenta que Oruam perdeu aproximadamente 5 kg no último mês e também desenvolveu sarcopenia, condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular e força física.

O estado de saúde do artista, dizem os advogados, é considerado "preocupante" e "vem se agravando". A condição de saúde do artista está sendo apresentada como um dos principais argumentos para a revogação da prisão preventiva.

Negativa

Apesar da petição da defesa, a juíza Tula Corrêa de Mello negou o pedido e manteve a prisão preventiva do rapper. De acordo com a decisão, a magistrada manteve o a ordem de prisão em razão do descumprimento das cautelares impostas anteriormente.

A juíza ordenou, ainda, que Oruam seja submetido a uma avaliação médica assim que se apresente à Justiça ou seja preso. O exame atestará suas reais condições clínicas e a capacidade da rede prisional de oferecer o tratamento adequado.

Oruam está foragido há mais de 130 dias. Réu por tentativa de homicídio contra dois policiais civis durante uma operação realizada em julho do ano passado, ele não se apresentou à Justiça após a expedição do mandado de prisão, no início de fevereiro.

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