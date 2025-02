A- A+

RIO DE JANEIRO Oruam é alvo de operação da Polícia Civil; foragido foi preso na casa do artista Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor e à mãe dele, Márcia Nepomuceno

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) fazem, nesta quarta-feira, uma operação que mira o cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam. Os agentes visam a cumprir dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao artista. Um foragido pelo crime de organização criminosa foi preso na casa de Oruam. Foram cumpridos também mandados em endereços da mãe de Oruam, Márcia Nepomuceno.

Os mandados foram deferidos pelo juízo de Santa Isabel, em São Paulo, no âmbito de um inquérito que apurou a ocorrência de disparo de arma de fogo realizado por Oruam em 16 de dezembro do ano passado num condomínio residencial localizado em Igaratá, em SP.





O cantor foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, após ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas.

De acordo com a Polícia Civil, a busca e apreensão tem como objetivo localizar e apreender a arma usada por Oruam e também materiais que possam identificar o dono desse armamento.

Prisão na Barra

No último dia 20, Oruam foi preso na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio após dar um "cavalo-de-pau" na frente de um carro da Polícia Militar, durante uma blitz, e parar virado para a contramão. Ele ainda dirigia com a carteira de motorista suspensa e foi autuado em flagrante na 16ª DP (Barra da Tijuca). Oruam foi liberado após pagar a fiança de R$ 60.720, o equivalente a 40 salários mínimos.

