PRISÃO Oruam é preso no Rio; saiba quem é o músico, um dos principas nomes do rap e trap nacionais. Veja Ele é filho do traficante Marcinho VP

Um dos principais nomes do rap e do trap nacional, o rapper Oruam, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cantor dentro de um carro de polícia, mas ainda não há informações sobre o motivo da prisão.



Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, seu nome de batismo, ao longo da vida se envolveu em polêmicas — também por ser filho do traficante Marcinho VP, preso desde 1996.

Marcinho VP foi preso quando ainda tinha 26 anos, no Rio de Janeiro. Mas nada disso abalou a defesa que o filho fazia dele.





Oruam se tornou alvo de críticas de milhares de fãs nas redes sociais, em março da ano passado, após realizar um show no festival Loolapalooza, em São Paulo. Na ocasião, ele subiu ao palco com uma camiseta pedindo pela liberdade da figura paterna. Marcinho está condenado a 44 anos de prisão, por tráfico de drogas e homicídios.



À época, diante da repercussão negativa do caso, o cantor explicou que sua manifestação no festival de música era "só um desabafo de um menor que cresceu sem ter o seu pai perto", como escreveu por meio do Instagram.



"Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai, e nem de quer vê-lo em liberdade", ressaltou Oruam. A publicação, no entanto, atraiu mais e mais críticas.

Além com a relação com o pai, Oruam também é envolvido com outra grande nome do tráfico carioca: Elias Maluco, assassino do jornalista Tim Lopes. Considerado tio do músico, Elias foi homenageado pelo sobrinho com uma tatuagem na barriga.



