Oruam é transferido para o Complexo de Gericinó enquanto aguarda audiência de custódia

A- A+

O rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, foi transferido do Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, para o Complexo de Gericinó, na Zona Oeste da cidade, na manhã desta quarta-feira.

O cantor está preso desde a tarde desta terça-feira, quando se apresentou na Cidade da Polícia após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. De acordo com o Tribunal de Justiça, o nome do artista não está na pauta das audiências de custódia previstas para esta quarta.

Oruam deu entrada no sistema penitenciário às 19h, informou a Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap). Segundo a pasta, ainda na noite desta terça a gestão do sistema prisional decidiu pela transferência do cantor para Gericinó. Ele se encontra na Penitenciária Dr. Serrano Neves em cela individual e separado dos demais internos.

A Seap não informou o motivo da transferência. Em nota, afirmou que esse procedimento não é obrigatório mas, caso a gestão entender que ele é necessário, o preso pode pernoitar no Complexo de Gericinó. "É decisão da administração", informou em nota.

Ainda segundo a secretaria, Oruam passou a noite sem alterações e está recebendo a alimentação padrão da unidade, distribuída da seguinte forma: desjejum composto de café com leite e pão com manteiga; frango misto, cenoura cozida, feijão, arroz, salada de beterraba ralada e suco no almoço; feijoada, farofa de milho, salada (mix de folhas) e suco no jantar; e pão com manteiga e suco na ceia.

Veja também