algarve Oruam relata que foi impedido pela polícia de realizar show em Portugal; entenda Rapper de 23 anos conta que foi abordado por agentes portugueses com cães farejadores: 'Será por que eles me odeiam?', ele questiona

O rapper Oruam, que recentemente foi suspenso da programação de um festival de música no Brasil por se envolver numa polêmica entre Neymar e Luana Piovani, usou as redes sociais, na noite do último domingo (23), para relatar que policiais o impediram de realizar um show na região do Algarve, no sul de Portugal, no último fim de semana.

"Será por que eles me odeiam?", questionou o jovem de 23 anos, por meio de um Story no Instagram, ao compartilhar uma foto em que expõe os dentes com placas de ouro.

O artista, porém, não entrou em detalhes acerca do caso — até o momento, a assessoria de Oruam também não se manifestou.

Por meio das redes sociais, ele mostrou que foi abordado por agentes com cães farejadores, no meio da rua.

Esta não é a primeira vez que o nome do rapper é envolvido numa polêmica. Suspenso do festival Wehoo devido aos seus "posicionamentos e declarações" — que não se alinham aos "valores e princípios do evento", como justificaram os organizadores do evento, que acontecerá em Olinda (PE), no dia 12 de outubro —, o cantor, filho do traficante Marcinho VP, que cumpre pena em prisão desde 1996, acumula uma série de controvérsias recentes.

No início de junho, o jovem convocou seus 8,6 milhões de seguidores no Instagram para atacar Luana Piovani — a quem ele chamou de "velha maluca" — com xingamentos nas redes sociais, em defesa de Neymar, após a atriz criticar o jogador pelo envolvimento em projetos associados à PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Privatização das Praias.

O rapper é muito próximo de Neymar, e já apareceu ao lado do jogador em várias ocasiões.

As falas agressivas de Oruam geraram uma onda de críticas entre parte dos próprios fãs. Nas redes sociais, internautas passaram então a marcar a página do festival Wehoo, dedicado ao universo musical do trap e do rap, para alertar que o artista em questão não defendia a "diversidade, a inclusão e o respeito", temas defendidos pelo evento.

Até que veio o comunicado oficial dos produtores do Wehoo.

"O Wehoo Festival gostaria de informar que, após uma cuidadosa reavaliação, decidiu cancelar a apresentação do artista Oruam. Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos", disse a organização no perfil do Instagram.

Após o anúncio do cancelamento, Oruam usou os Stories, do Instagram, para pedir ao fãs "malucos" e "psicopatas" — palavras do próprio artista — que denunciassem página do festival em retaliação à decisão.

"Meus fãs podem xingar esse festival de merda aí. Eu defendi o Neymar porque sou fã. Nem sabia de praia. Meus fãs psicopatas podem ir lá nesse festival de merda", disse Oruam.

Polêmica com pai

Filho de Marcinho VP — traficante de drogas preso desde 1996, quando ainda tinha 26 anos, no Rio de Janeiro —, Oruam se tornou alvo de críticas de milhares de fãs nas redes sociais, em março desta ano, após realizar um show no festival Loolapalooza, em São Paulo.

Na ocasião, ele subiu ao palco com uma camiseta pedindo pela liberdade da figura paterna. Marcinho está condenado a 44 anos de prisão, por tráfico de drogas e homicídios.

À época, diante da repercussão negativa do caso, o cantor explicou que sua manifestação no festival de música era "só um desabafo de um menor que cresceu sem ter o seu pai perto", como escreveu por meio do Instagram.

"Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para o seu pai, e nem de quer vê-lo em liberdade", ressaltou Oruam. A publicação, no entanto, atraiu mais e mais críticas.

"Ele fala como se o pai tivesse sido preso injustamente", afirmou um seguidor do rapper. "Se não tivesse feito coisas erradas, estava solto", escreveu outro internauta. "Quantas vítimas seu pai fez chorar e faz ainda... Pense nisso", acrescentou outra pessoa, em recado para Oruam.

Oruam já havia usado a camiseta que gerou a polêmica — pedindo a liberdade do pai, o traficante Marcinho VP — durante a comemoração de seu aniversário, também em março deste ano, quando convocou um "rolêzinho" com dezenas de motociclistas e queimas de fogos, e que passou por várias regiões de São Paulo durante a noite do dia 1º daquele mês.

