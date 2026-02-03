A- A+

CASO ORUAM Oruam tem habeas corpus negado pelo STJ por descumprimento de medidas cautelares Superior Tribunal de Justiça entende que cantor violou regras do monitoramento eletrônico; defesa sustenta falhas técnicas no equipamento e anuncia novos recursos

STJ derruba liberdade provisória de Oruam e reabre possibilidade de prisão. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou o habeas corpus que beneficiava o rapper e trapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam.

A decisão partiu do ministro Joel Ilan Paciornik, que considerou reiterado o descumprimento das condições impostas ao artista, especialmente no uso da tornozeleira eletrônica.

A determinação foi encaminhada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), responsável por avaliar a expedição de eventual mandado de prisão.

Com a mudança, a análise retorna à 3ª Vara Criminal do Rio, onde tramita a ação. Cabe agora à juíza do caso, Tula Corrêa de Mello, decidir se restabelece a custódia cautelar do réu.

Oruam é investigado por duas tentativas de homicídio qualificadas contra policiais civis durante uma operação realizada em julho de 2025.

Em decisão anterior, o próprio STJ havia autorizado sua soltura ao substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, como o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

Na nova avaliação, o tribunal apontou falhas frequentes no acompanhamento do cantor, com períodos prolongados sem sinal da tornozeleira, o que teria comprometido a fiscalização judicial.

Para o relator, o padrão das ocorrências extrapola intercorrências pontuais e evidencia desatenção às ordens judiciais, justificando a retomada da prisão como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A defesa de Oruam contesta a decisão do STJ. Segundo o advogado Fernando Henrique Cardoso, não houve intenção de burlar o sistema de monitoramento.

Ele afirma que o dispositivo apresentava defeitos recorrentes, inclusive reconhecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária, que chegou a substituir o equipamento após constatar problemas de carregamento.

No recurso analisado, os advogados também destacaram que o cantor é réu primário, possui endereço fixo e atividade profissional, além de solicitarem, de maneira alternativa, a conversão da prisão em regime domiciliar por motivos de saúde.

O pedido, porém, foi rejeitado pelo ministro, que considerou inadequadas medidas menos rigorosas diante do histórico recente.

A defesa informou que seguirá recorrendo. Entre os próximos passos, pretende apresentar ao STJ laudos técnicos que, segundo os advogados, fragilizam a acusação ao indicar incompatibilidade entre o material apreendido e a dinâmica descrita no inquérito.

Para os representantes do cantor, não há base suficiente para sustentar a denúncia nem para justificar uma prisão preventiva, que, argumentam, deve ser aplicada apenas em situações excepcionais.



