Os 25 melhores discos nacionais de 2024 até agora, segundo a APCA

A- A+

A Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) elencou os 25 melhores álbuns brasileiros lançados neste semestre.

A seleção dos críticos, divulgada nest9a quinta, 4, é a primeira parte da lista definitiva dos 50 melhores álbuns que será definida no final do ano. Escute todos os álbuns abaixo.

Os escolhidos vão de nomes clássicos da composição brasileira, como Hermeto Pascoal, o álbum solo de Samuel Rosa após o término da banda Skank, e até o rock da banda Fresno.



"A lista reflete uma variedade de estilos, gêneros e visões sobre a forma de fazer música no Brasil neste século 21, do jazz ao rap, do funk ao rap", explica Bruno Capelas, um dos onze críticos convocados pela associação.



Os indicados foram selecionados por Adriana de Barros (editora do site da TV Cultura e apresentadora do Mistura Cultural), Alexandre Matias (Trabalho Sujo), Bruno Capelas (Programa de Indie), Camilo Rocha (Bate e Estaca), Cleber Facchi (Música Instantânea e Podcast VFSM), Felipe Machado (Istoé), Guilherme Werneck (Meio e Ladrilho Hidráulico), José Norberto Flesch (Canal do Flesch), Marcelo Costa (Scream & Yell), Pedro Antunes (Tem um Gato na Minha Vitrola e Estadão) e Pérola Mathias (Poro Aberto e Resenhas Miúdas).



Confira os 25 melhores álbuns brasileiros do 1º semestre, segundo APCA (em ordem alfabética)

Amaro Freitas - Y’Y (Psychic Hotline)



Bebé - Salve-se! (Coala Records)



Black Pantera - Perpétuo (Deck)



Cátia de França - No Rastro de Catarina (Independente)



Céu - Novela (Urban Jungle)



Chico Bernardes - Outros Fios (Independente)



Chico Cesar e Zeca Baleiro - Ao Arrepio da Lei (Saravá Discos / Chita Produções)



Crizin da Z.O. - Acelero (QTV)



Duda Beat - Tara e Tal (Universal Music)



Fresno - Eu Nunca Fui Embora - Parte 1 (Elemess)" target=_blank>nome



Hermeto Pascoal - Pra você, Ilza (Rocinante)



Josyara - Mandinga Multiplicação - Josyara Canta Timbalada (Deck)



Junio Barreto - O Sol e o Sal do Suor (Samba Rock Discos)



Kamau - Documentário (Plano Audio)



Lauiz - Perigo Imediato (Matraca / YB)



Luiza Brina - Prece (dobra discos)



Ná Ozzetti e Luiz Tatit - De Lua (Circus)



Nomade Orquestra - Terceiro Mundo (Morning Birds Music)



Paula Cavalciuk - Pangeia (Independente)



Samuel Rosa - Rosa (Sam Music / Altafonte)



Selton - Gringo Vol. 1 (Universal)



Sergio Krakowski Trio e Jards Macalé - Mascarada: Zé Kéti (Rocinante)



Silvia Machete - Invisible Woman (Biscoito Fino)



Sofia Freire - Ponta da Língua (Independente)



Taxidermia - Vera Cruz Island (Independente)

Veja também

Celebridades Neymar registra Helena, filha da influencer Amanda Kimberlly; jogador agora tem três filhos