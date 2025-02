Os 30 anos do Enquanto Isso na Sala da Justiça, hoje (14), com Alcione, Liniker e BaianaSystem

A- A+

Hoje é o dia em que os super-heróis pernambucanos são convocados para uma das missões mais fáceis desse pré-Carnaval: botar o uniforme/fantasia/glitter e se jogar numa das prévias mais tradicionais do Estado - o baile Enquanto Isso na Sala da Justiça que, em 2025, celebra 30 anos.



A edição especial acontece hoje, a partir das 21h, no Pavilhão do Centro de Convenções. Abrindo a noite, as olindenses Sambadeiras, uma bateria de samba composta 100% por mulheres entoando canções de compositores brasileiros conhecidos.



"Desde os primeiros rolês nos jardins do Centro Luiz Freire, a gente já sentia que estávamos fazendo algo diferente. Hoje, ver o bloco arrastando multidões nos domingos de Carnaval é surreal. A evolução é tanta que a nossa prévia se tornou a mais bombada de Pernambuco - um verdadeiro espetáculo que mistura nostalgia com uma energia nova e vibrante", comenta Eduardo Souto de Melo (o Deejay Bahiano), fundador do bloco Enquando Isso na Sala da Justiça, junto a Edinho Moraes e Eliane Marques, que deu origem à festa.



Line-up

A data digna de comemoração vai entregar um line-up que atende a 'gregos e troianos', reunindo ícones da música popular brasileira, queridinhos do público pernambucano e ritmos regionais.



Em boa tradução, logo mais, o folião vai encontrar no palco do Enquanto Isso na SJ ninguém menos que uma das maiores sambistas do País, a maranhense Alcione, ou simplesmente "A Marrom", dona de muitos hits clássicos em que amor e fossa andam juntos, como "Você me vira a cabeça" e "Meu ébano", e fazendo todo mundo cantar de olhinhos fechados. A "Marrom" se apresenta a partir das 22h30.



A voz de Caju

Sem dúvida, a 'pedrada' mais aguardada da noite é a cantora paulista Liniker que, em 2024, teve seu ano auge (até o momento), arrematando as principais categorias do Prêmio Multishow com o comentadíssímo álbum "Caju": Capa do Ano, MPB do Ano, Álbum do Ano e Artista do Ano.



À meia-noite e dez, o furacão Liniker entra em cena com canções antigas e composições do novo trabalho, que contou com feats. com Lulu Santos e Priscila Senna, entre outros.



Tanto Alcione quanto Liniker são estreantes no baile que já teve Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Seu Jorge, Moraes Moreira, Manu Chao e muitos outros artistas dos mais diversos estilos.



O xodó

Enquanto Alcione e Liniker debutam na Sala, a banda BaianaSystem já é veterana na prévia, contabilizando várias apresentações, é um verdadeiro xodó da organização e do público cativo da festa.



Russo Passapusso e banda entram pela madrugada levantando a poeira com sucessos como "Saci", "Sulamericano" e "Miçanga".



O show de Baiana é sempre o momento de catarse do Enquanto Isso na Sala da Justiça. O grupo acaba de lançar álbum - "O mundo dá voltas".



Em seguida, o grupo olindense Orquestra de Bolso promete o repertório de frevos com leituras contemporâneas que faz sucesso em 10 entre 10 festas das quais participa.

PROGRAMAÇÃO

21h - Sambadeiras (abertura dos portões)

22h30 - Alcione

00h10 - Liniker

2h - BaianaSystem

03h40 - Orquestra de Bolso

DJs Gilson Martins e Zé Cabeça



SERVIÇO

Prévia Enquanto Isso na Sala da Justiça 2025

Quando: hoje, a partir das 21h (abertura de portões)

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco - Olinda

Ingressos a partir de R$ 219 no site Bilheteria Digital e os pontos de venda físicos (Esposende RioMar e Tacaruna, quiosque Bilheteria Digital no Shopping Recife)

Instagram: @saladajustica



